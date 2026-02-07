痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日國外一名網友在社群平台X（原為 Twitter）上發文「請用最殘酷的真相擊垮我」，吸引許多人回覆。其中，有位網友稱，「你如果擠了臉上這個三角形區域的痘痘，可能會失明，這被稱為『危險三角區』（Triangle of death）」，掀起議論。

貼文曝光後，底下不少網友表示，「蛤？我擠了很多次三角區的痘痘，什麼事都沒發生」、「我在看這篇貼文的同時，正在擠臉上的痘痘」、「真的假的？有這麼嚴重？」、「看來我生命力很強韌」，也有過來人分享慘痛經驗，透露姊姊曾因擠了嘴巴附近的粉刺，導致整張臉嚴重腫脹。

事實上，這並非危言聳聽。據外媒「New York Post」報導，2025年美國一名三寶媽莉許（Lish Marie）僅僅因為擠了一顆痘痘，最後卻緊急送醫，差點釀成大禍。當時，莉許試圖擠掉鼻翼下方的一顆囊腫型痘痘，沒想到短短4小時內，她的半邊臉部開始瘋狂腫脹，甚至痛到無法正常微笑。

醫師診斷後發現這已造成嚴重感染，趕緊開了包含類固醇與抗生素等4種藥物給她。莉許慶幸自己就醫得快，否則後果不堪設想。事後醫師更警告莉許，若延誤處理，細菌恐經由血管進入腦部，恐危及性命。

專家指出，所謂的「危險三角區」是指從鼻樑根部延伸到兩側嘴角的倒三角形區域。紐約皮膚科醫師馬克．斯特羅姆（Dr. Mark Strom）解釋，該區域的靜脈血管直接經由名為海綿竇（cavernous sinus）的血管與大腦相連。當你在這裡擠痘痘，產生的微小傷口會讓細菌（如來自雙手或空氣中）進入血液並直達大腦，嚴重時可能導致失明、中風、癱瘓甚至死亡。

針對這塊致命區域，仁馨耳鼻喉科診所也曾在臉書發文提醒，危險三角區的靜脈構造特殊，因為「沒有靜脈瓣」，細菌極易沿著靜脈向上蔓延進入顱內，引起化膿性感染、腦膜炎或腦膿瘍。若出現紅腫熱痛、化膿，甚至頭痛、發燒、頸部僵硬或意識不清，都是感染徵兆。

為了預防感染，醫師建議應養成良好習慣，如避免用手挖鼻孔以防黏膜破損、絕不擠壓三角區痘痘、保持臉部清潔，並在鼻腔感染時及時就醫。

如果真的非擠不可，皮膚科醫師瑪米娜（Dr. Mamina Turegano）建議，必須先徹底消毒雙手與患部，使用拋棄式採血針輕點破表皮後，再用兩支棉花棒輕輕擠壓，切記不可過度用力以免引發發炎或留疤。但醫師仍強調，面對「危險三角區」的痘痘，最好的方法就是不要亂動，或是直接尋求專業皮膚科醫師的協助，以免為了美觀賠掉健康。