痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。圖為擠青春痘示意圖，非新聞當事人。示意圖／ingimage
很多人照鏡子看到臉上冒出痘痘，總會忍不住想擠，但這個看似平常的小動作，卻可能引發致命危機。近日國外一名網友在社群平台X（原為 Twitter）上發文「請用最殘酷的真相擊垮我」，吸引許多人回覆。其中，有位網友稱，「你如果擠了臉上這個三角形區域的痘痘，可能會失明，這被稱為『危險三角區』（Triangle of death）」，掀起議論。

貼文曝光後，底下不少網友表示，「蛤？我擠了很多次三角區的痘痘，什麼事都沒發生」、「我在看這篇貼文的同時，正在擠臉上的痘痘」、「真的假的？有這麼嚴重？」、「看來我生命力很強韌」，也有過來人分享慘痛經驗，透露姊姊曾因擠了嘴巴附近的粉刺，導致整張臉嚴重腫脹。

事實上，這並非危言聳聽。據外媒「New York Post」報導，2025年美國一名三寶媽莉許（Lish Marie）僅僅因為擠了一顆痘痘，最後卻緊急送醫，差點釀成大禍。當時，莉許試圖擠掉鼻翼下方的一顆囊腫型痘痘，沒想到短短4小時內，她的半邊臉部開始瘋狂腫脹，甚至痛到無法正常微笑。

醫師診斷後發現這已造成嚴重感染，趕緊開了包含類固醇與抗生素等4種藥物給她。莉許慶幸自己就醫得快，否則後果不堪設想。事後醫師更警告莉許，若延誤處理，細菌恐經由血管進入腦部，恐危及性命。

專家指出，所謂的「危險三角區」是指從鼻樑根部延伸到兩側嘴角的倒三角形區域。紐約皮膚科醫師馬克．斯特羅姆（Dr. Mark Strom）解釋，該區域的靜脈血管直接經由名為海綿竇（cavernous sinus）的血管與大腦相連。當你在這裡擠痘痘，產生的微小傷口會讓細菌（如來自雙手或空氣中）進入血液並直達大腦，嚴重時可能導致失明、中風、癱瘓甚至死亡。

針對這塊致命區域，仁馨耳鼻喉科診所也曾在臉書發文提醒，危險三角區的靜脈構造特殊，因為「沒有靜脈瓣」，細菌極易沿著靜脈向上蔓延進入顱內，引起化膿性感染、腦膜炎或腦膿瘍。若出現紅腫熱痛、化膿，甚至頭痛、發燒、頸部僵硬或意識不清，都是感染徵兆。

為了預防感染，醫師建議應養成良好習慣，如避免用手挖鼻孔以防黏膜破損、絕不擠壓三角區痘痘、保持臉部清潔，並在鼻腔感染時及時就醫。

如果真的非擠不可，皮膚科醫師瑪米娜（Dr. Mamina Turegano）建議，必須先徹底消毒雙手與患部，使用拋棄式採血針輕點破表皮後，再用兩支棉花棒輕輕擠壓，切記不可過度用力以免引發發炎或留疤。但醫師仍強調，面對「危險三角區」的痘痘，最好的方法就是不要亂動，或是直接尋求專業皮膚科醫師的協助，以免為了美觀賠掉健康。

醫師 皮膚科 細菌 失明 中風 頸部僵硬 鼻腔
相關新聞

滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失 最小僅2歲…調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

