快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

內容含暴力 埃及封鎖遊戲創作平台Roblox

中央社／ 開羅6日專電

埃及近日開始以「對兒童安全存在風險」為由，全面封鎖熱門遊戲平台Roblox。Roblox回應稱，願以當地文化價值觀，為產品本地化，以期恢復使用。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及媒體監管最高委員會（Supreme Council for MediaRegulation，SCMR）宣布於2月4日起，正式開始封禁熱門遊戲平台「Roblox」，理由是擔心遊戲內容包含暴力，有礙兒童發展及安全。

報導引述委員會的說法，這項禁令的目的是為遏止埃及青少年在使用網路媒體時，有傳播不良文化和不良行為的機會。

委員會副主席阿米爾（Essam El-Amir）另表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在去年3月底結束齋戒月後發布一項命令，呼籲民眾抵制「宣揚流氓和暴力行為」的媒體和戲劇創作。塞西並於上個月呼籲限制兒童使用手機，以保護青少年上網安全。

埃及參議員拉德萬（Walaa Radwan）曾呼籲對Roblox平台進行監管，擔心Roblox的使用者生成內容（UGC）與即時溝通功能，有可能導致兒童暴露在不當言語、騷擾或潛在危害中。

禁令在埃及的社群媒體上引發軒然大波。有些家長在網上分享孩子因突然無法進入遊戲平台而感到錯愕的短影片；也有家長期待國家在管理網路遊戲和社群平台時，以兒童保護、社會價值和文化規範為優先考量；還有網友在報導網站評論上呼籲摩洛哥或阿聯封禁Roblox。

中央社記者詢問幾名埃及當地中學生對Roblox的看法時，15歲的穆斯塔法（Mostafa）表示，Roblox可讓玩家自己打造遊戲內容，綜合各種玩法，所以玩不膩。但16歲的法齊（Fawzi）則指出，對這種畫面簡單，又一堆不同的東西在上面的平台興趣缺缺，比較偏愛專攻線上英雄射擊遊戲的平台。但受訪學生都表示，不確定這個平台會為自己帶來什麼安全風險。

綜合外媒報導，其他中東國家如科威特、卡塔爾、阿曼、約旦早前都封鎖過Roblox平台。其他海灣國家如沙烏地阿拉伯與阿聯，則是對Roblox採取限制性措施，例如暫停遊戲內文字與語音聊天功能，並強化阿拉伯語內容審核與安全機制。

此外，澳洲已禁止特定年齡層使用社群媒體；法國也正在推動類似立法。這一趨勢顯示，國際社會對兒童接觸數位內容的擔憂日益加劇。

埃及宣布禁令後，Roblox公司也迅速回應表示已聯絡埃及當局，期待解決此事並可儘快恢復使用。根據法新社，Roblox公司發言人表示，願意根據當地的文化價值觀以及對安全的承諾，為產品建立本地化。

Roblox是一個總部位於美國的線上遊戲和創作平台，於2006年推出，使用者可運用平台的工具，來設計自己的體驗內容和進行遊戲。

根據Roblox網站統計，全球每天約有1億人上線使用該平台；且在2024年的使用者中，13歲以下者占使用者總數的40%，也就是每天約有4000萬兒童使用平台進行遊戲。

埃及 社群媒體 使用者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

以色列重啟加薩埃及間拉法關卡 巴勒斯坦人限額通行

沒有她就沒有埃及展！英國貴族ｘ黑人女僕，女女戀催生的埃及考古學

全球人壽深化 ESG 實踐 《埃及之王：法老》展現文化永續影響力

【博覽地平線】全世界瘋埃及！盤點全球6大埃及考古藝術展覽：台灣奇美博物館、日本福岡美術館、香港故宮等地

相關新聞

愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

米蘭冬奧6日開幕，美國隊今年有望打破它獲最多冬奧金牌紀錄。美國隊的冬奧最高金牌紀錄是在2002年鹽湖城冬奧拿下10面金牌...

冬奧在哪轉播？哪些賽事受矚目？5關鍵資訊一次看

本屆冬季奧運將在義大利的兩個主要城市舉辦，美東時間6日下午2時在米蘭的「聖西羅球場」(San Siro Stadium)...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。