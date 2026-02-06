歐盟指TikTok違反數位內容法規 要求改善否則開罰

快訊

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）今天表示短影音平台TikTok違反歐盟數位內容法規，已要求該平台改善「令人成癮的設計」，否則將祭出高額罰款。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）2年前展開調查並於今天公布初步調查結果。執委會發現TikTok並未採取實際措施解決部分功能對用戶造成的負面影響，尤其是對年輕人及兒童。

執委會指出，TikTok據信「含有令人成癮的設計，故違反數位服務法（DSA）」，這些設計包含無限捲動、自動播放、推播通知，以及高度個人化推薦系統等功能。

執委會還說，迄今為止的調查顯示，TikTok「對成癮功能可能傷害未成年人與脆弱成年人身心健康這一方面」的評估做得太少。

為回應外界疑慮和避免業者受重罰，歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）告訴媒體，「TikTok必須採取行動，必須調整在歐洲的服務設計，以保護我們的未成年人及其福祉」。

執委會舉例說，TikTok可考慮調整的功能包括「無限捲動」、落實螢幕休息時間，包含夜間時段，以及調整推薦系統。推薦系統是指平台向用戶推播個人化內容的演算法。

歐盟2024年2月首度依據數位服務法對TikTok展開調查。DSA曾引發美國總統川普（Donald Trump）政府不滿。

DSA是歐盟近年來強化法律武器的一環，目的是遏制科技巨頭的濫權行為。歐盟官員說，TikTok正與歐盟數位監管機構密切合作。

執委會的調查結果，引發外界擔心TikTok的設計具有「助長用戶持續滑動螢幕的衝動」這種特點。

歐盟也指控TikTok忽視「強迫使用應用程式（App）這一類重要指標」，像是兒童夜間使用該平台的時間。

執委會表示，TikTok並未採取螢幕使用時間管理和家長監護工具這類實際措施降低風險。

維爾庫南今天在記者中表示，她的首要任務是讓各年齡層用戶、包括兒童在內，都能安全使用各項平台。

TikTok 歐盟 設計
