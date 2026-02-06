風暴李奧納多重創西班牙南部 白色小鎮險面臨山崩

伊比利半島今冬第7個風暴李奧納多（Leonardo）昨天重創西班牙，南部安達魯西亞地區（Andalucía）災情最慘重，強降雨引發洪災，白色小鎮格拉薩萊馬（Grazalema）面臨山崩危機，全鎮緊急疏散。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，風暴李奧納多橫掃伊比利半島，西班牙各地遭到極端氣候肆虐，持續強降雨造成洪水泛濫與山區坍方，導致全國約150條道路封閉，南部鐵路交通幾乎癱瘓。

南部安達魯西亞自治區受到豪雨侵襲，水庫持續洩洪、河水水位暴漲外，土壤含水量亦飽和，多處城鎮一片汪洋。

全自治區近8000人被緊急疏散，其中3400人位於加地斯省（Cádiz）的城市赫雷斯（Jerez）；名列「西班牙最美小鎮」之一的白色小鎮格拉薩萊馬更面臨高度山崩風險，自治區政府下令疏散全鎮約2000名居民，是該鎮史上最大規模的疏散行動。

自治區政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）指出，格拉薩萊馬位於陡峭的垂直懸崖下，附近有海拔超過1500公尺的山峰，山區土壤含水量已達「完全飽和」，若是降雨不停止，隨時可能引發山崩、土石流等地質災害，後果將不堪設想。

莫雷諾強調，已要求地質學家盡快對格拉薩萊馬所在山區的土質與含水層進行測試，但是，由於下一波風暴馬塔（Marta）即將來襲，降雨最早要到11日才會停止，種種跡象顯示，小鎮居民至少要等6到7天才能返回家園。

面對南部遭逢嚴重洪災，西班牙總理桑傑士（PedroSánchez）今天臨時更動行程，緊急前往重災區視察災情。

雖然李奧納多風暴威力逐漸消退中，但西班牙國家氣象局（AEMET）仍對11個自治區發出低風險的黃色警報，需警惕強風、暴雨、降雪和雷擊；西北部沿海的加利西亞自治區（Galicia）由於海上風力強勁、海浪高達7公尺，仍處於高風險的橘色警報。