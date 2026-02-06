日本流感疫情升溫 本季罕見兩度拉警報

快訊

中央社／ 東京6日專電

日本流感疫情持續擴大，根據厚生勞動省截至2月1日的最新統計，全國約3000家醫療機構單週通報的平均感染人數達30.03人，較前一週幾乎翻倍，已連續4週上升，也是相隔6週、同一季兩度達到警報標準，為近10年首見。民眾赴日本旅遊務必留意。

TBS、朝日新聞報導，目前已有22個都道府縣超過30人警報門檻，其中最嚴重的是大分縣，每家醫療機構平均通報52.48人；其次為鹿兒島縣的49.60人，以及宮城縣的49.02人。主要都會區方面，東京都為26.67人、愛知縣38.75人、大阪市20.59人，福岡縣30.54人。

值得注意的是，同一流感季內兩度達到警報標準，為近10年來首見。

官方指出，本季流感自去年11月起逐步流行，初期以A型病毒為主，但近期B型病毒的檢出數明顯增加，被認為是感染再度升溫的主要原因之一。東京都政府表示，市內定點醫療機構最近一週通報的病毒類型中，約9成為B型流感。

隨著感染人數攀升，流感也對校園造成衝擊。日本全國已有6415所學校及相關教育機構實施停課或班級停課措施，以防止疫情進一步擴散。

厚生勞動省呼籲民眾持續加強基本防疫，包括外出時配戴口罩、勤洗手、避免前往人潮擁擠場所，並提醒若出現發燒、咳嗽等症狀，應盡早就醫，以降低家庭與社區感染風險。

