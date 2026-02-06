日本眾院選投票得自己寫 有效票認定引疑問

日本選舉制度採取由選民自行填寫的「自書式投票」，隨著立憲民主黨與公明黨突然合併，成立新政黨「中道改革聯合」，本次眾院大選出現投票方式與有效票認定的疑問。

日本投票所原則上於上午7時開放、晚上8時關閉；不過，各市區町村的選舉管理委員會如果有特殊情況，可以在一定範圍內調整，關閉時間只能提前、不能延後。這次眾院大選由於時逢嚴冬大雪，目前已有超過4成選管會回報將提前關閉投票所，開票作業預計最快9日中午才能全部完成。

根據日本總務省說明，日本選舉採用「自書式投票」，也就是由選民親自書寫候選人姓名或政黨名稱。本次眾議院議員總選舉，包含單一選舉區與比例代表兩部分。全國有295個單一選區，選民需填寫自己選區的「候選人姓名」，由最高票的一人當選；比例代表則分為11區，由選民填寫「政黨名稱」，依據政黨票多寡決定席次分配。

至於書寫方式，全稱、簡稱甚至暱稱大致上都被認可，只要「能夠明確辨識出是哪位候選人」，即可被認定為「有效票」。不過，最終決定權在各開票所的「開票管理者」，並沒有完全統一標準。

如果出現同姓或同名，只寫姓或名沒辦法判斷投給誰。這種情況下，這些不明歸屬的票，會依據各候選人的有效得票比例進行比例分配。

日本經濟新聞報導，2001年參議院選舉投票時，曾有一些暱稱被認定為有效票，像是把代表自由連合參選的前職業摔角選手佐山聰，寫成「初代虎面人」。

不過，比例代表投票中，中央選舉管理會會事先公告各政黨的正式簡稱，要填寫公告中的簡稱。由於中道由「立憲民主黨」與「公明黨」整合，總務省相關人士指出，如果以「立憲」或「公明」的舊黨名投票，「最終判斷交由各地方的開票管理者」，但「被判定為無效票的可能性相當高」。

1月28日開始「期日前投票」（提前投票）時，總務省也在X發文表示，「填寫非名簿申報政黨的政治團體名稱或簡稱，依法將視為無效。」

不過，只要不寫成立憲或公明，其他書寫的認定方式則相對寬鬆。中道改革聯合申報的簡稱為「中道」。總務省發文通知各地選管說明，只要填寫正式名稱或簡稱，甚至寫成「中」、「中道改革」，包括平假名、片假名標示，也可視為有效。

雖然新黨成立可能造成混亂，但基於投票的「自由與秘密」原則，選務人員無法在投票所點名特定政黨，當場提醒選民注意。此次「中道」突然成立將造成何種結果，仍有待觀察。

此外，在過去選舉中，如果比例代表填寫了「民主黨」，會在「立憲民主黨」與「國民民主黨」之間按比例分配；但這次選舉，這類選票會全部歸給國民民主黨。

除了有效票、無效票之外，還有一種是選票上什麼也沒寫的「白票」，也就是廢票。這類選票與沒有投票的「棄權」不同，會被計入整體投票率。

每日新聞指出，近年日本的國政選舉中，白票及填寫候選人以外姓名的「無效票」大約在2％至3％左右。2024年上次眾院選舉，單一選區無效票為2.99％，比例代表為2.47％。

過去曾因為選民不滿選舉本身而出現大量白票的情況。2014年，當時大阪市長橋下徹為了推動「大阪都構想」，辭職後重新參選，主要政黨都沒有推出對抗候選人，投票率跌至史上最低的23.59％。

橋下最終雖然勝出，但白票占總投票數9.04%，包含白票在內的無效票更高達13.53％。白票數量甚至超越第2名候選人得票。

這次大阪府知事吉村洋文、大阪市長橫山英幸同樣為了「大阪都構想」辭職重選，同樣面臨主要政黨不派候選人，最終的無效票比例也備受關注。

此外，還有一種狀況，即使名字寫對，也沒辦法被判定為有效票，那就是「該候選人屬於其他選區」。

隨著日本首相、自民黨總裁高市早苗掀起「早苗旋風」，她在年輕族群中的知名度與支持度竄升，卻也讓部分首投族鬧出笑話。

北海道一名網友在Threads發文說，就讀大學的女兒和朋友相約期日前投票，5人全寫下「高市早苗」，殊不知高市早苗雖然有參選，但選區是奈良2區，而「我們的選區是北海道1區」啊。