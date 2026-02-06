泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞霈帶入展場，盼透過華文招牌展現時代變化軌跡；展覽並融入ESG概念，採用可回收布料避免浪費。

泰國藝術家大學（Silpakorn University）博士、在高科大任教的郭俞霈，曾在在曼谷生活近10年，並多次參與曼谷設計週（BANGKOK DESIGN WEEK），今年在她的主導下，Taiwan Creator Around策劃了「ESG 創作實驗：曼谷老城文化景觀的永續再生」展覽，選在曼谷老城一處華裔家族的老宅花園展出。

郭俞霈長期觀察唐人街的城市風景，她將散落街頭的華文招牌集中呈現，邀請民眾重新審視這些「早已看見，卻很少細看」的日常物件。

郭俞霈告訴中央社，策展團隊們花了數週在曼谷老城主要街口進行田野調查，拍攝近700個帶有華文元素的招牌，她說：「這些招牌平時散落各個角落，但我們並不會去特別注意到它，只覺得很熟悉。」

因此，她希望透過緊密排列招牌照片，讓人們可以去看百年前華人的第一代移民，如何落地生根，並瞭解招牌材質以及上面的文字，去感受當年他們來泰國從事貿易的那段歷史，以及使用繁體字和簡體字的過程。

郭俞霈指出，「從百年前華人移民初抵曼谷時的木製牌匾，到融合泰文、英文的多語招牌，再到近年出現的壓克力與新式設計形式，都呈現出華文招牌隨著時代持續變化的軌跡。」

另外，此次展覽也融入了ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念。郭俞霈說，她認為，ESG不應該只是企業口號，而是能轉化為一種文化行動的方法。

她向中央社解釋，此次展覽輸出皆採用可回收布料，展後將送回台灣進行再製，轉化為未來策展或設計的基礎材料，避免一次性展示造成浪費。

郭俞霈補充說，展覽期間邀請民眾進行開放式創作活動，她解釋：「民眾可以在招牌牆中選擇既有招牌，透過中式牌匾印章自由組合，並結合手繪與文字，創作屬於自己想像的招牌。」

她期盼，透過這項參與式行動，文化記憶不再只是被觀看的對象，而成為一個可被共同想像、共同延續的過程。

談及台灣策展人在曼谷設計週的角色，郭俞霈觀察，相較於短期交流的官方展出，長期在地生活與深度互動，讓策展更容易與當地居民產生情感連結。

作為長期在曼谷生活的台灣人，她想讓泰國人知道，「我們不是來踩點，而是真正喜歡這座城市，也願意和它一起慢慢工作。」

「曼谷設計週」是泰國藝文界年度盛事，今年是第9屆，自1月29日至2月8日舉行，今年以「穩固本土根基、拓展國際機遇和建構可持續未來」為主題，吸引許多國內外熱愛藝術的人士參與。