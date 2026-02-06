日本大選撞寒流 4成投票所恐提前關閉、開票拖至9日

日本氣象單位預警，關東甲信地區將自7日至8日迎來本季最強等級寒流，山區恐出現大雪，平時少雪的平原也可能積雪，交通恐受影響。8日適逢眾議院大選投開票，約4成投票所可能提前關閉，開票作業預計最快9日中午才能全部完成。

根據日本氣象協會，關東甲信上空約1500公尺高度將流入攝氏零下9度以下冷空氣，加上氣壓谷與風向輻合影響，易形成降雪雲系。預計7日中午前後開始降雪，7日傍晚至8日中午為影響最明顯時段，若地面氣溫進一步下降或降水量增加，降雪範圍恐擴大。

氣溫方面，今天白天仍是稍暖天氣，多數地區最高溫約15度，東京都心一度可達16度；不過午後北風增強，冷空氣南下，夜間體感轉冷，東京都心晚間9時氣溫可能降至8度，比白天寒冷許多。週末白天氣溫難以回升，東京都心最高溫預估7日僅5度、8日更降至4度，寒意明顯。

預估24小時最大降雪量，從7日6時至8日6時的24小時內，甲信地區約20公分、關東北部山區10公分、箱根至多摩與秩父地區約5公分，關東南北平原約3公分。

8日6時至9日6時，關東北部山區與甲信地區恐達40公分，關東北部平原與箱根至多摩、秩父地區約5公分，關東南部平原約3公分。

除了關東之外，京都地方氣象台報導，8日投開票當天，京都府北部恐出現大雪，就連南部平原地區也可能積雪，呼籲選民前往投票所時務必提高警覺。

由於降雪期間與眾議院選舉投開票日重疊，各縣選舉管理委員會已經向地方發布因應措施通知，要求提前準備，包括如果積雪導致投票所人員遲到，以及投票箱運送延誤的應變處理方式，並進行除雪作業，提前在投票所周邊灑布融雪劑等，以確保投開票作業順利進行。

日本經濟新聞報導，總務省日前指出，全國約42%投票所將較原定的晚間8時提前截止投票時間，呼籲民眾事先查詢各地官網，確認相關訊息。而受到天氣影響，根據各都道府縣選舉管理委員會回報，全國開票作業預計最快要到9日中午才能全部完成。

官方提醒，如果預期8日當天因大雪難以外出，可以提前利用「期日前投票」（1月28日起至2月7日止），即使沒有攜帶投票通知單，只要能夠確認身分仍可投票。這次設置6548處期日前投票所，高於上屆6393處，期盼降低氣候對選務的衝擊。

投票日當天，全日本共設置4萬4642處投票所，較上屆減少787處，其中1萬8537處回報將提前截止投票，以東北地區顯著增加，研判與降雪有關。

氣象單位也提醒，降雪恐造成鐵路、公路與航班延誤或停駛，道路結冰也可能引發車輛打滑與行人跌倒事故，呼籲民眾外出務必放慢腳步，穿著防滑鞋具，駕駛人則應留意路況與交通公告，提前規劃行程，以降低衝擊。