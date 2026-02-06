以為路邊攤…老外遊泰被當地人「霸氣招待」 點餐才知闖進喪禮
近日2名德國旅客到泰國旅遊，途中發現一處場地擺滿桌椅，且許多人正在用餐，讓他們誤以為是美食街，便自行找位子坐下，等著菜單上桌，殊不知其實是闖入當地人的喪禮。
根據《紐約時報》報導，當地居民查蘭通（Charantorn Chaloemkiad）透露，起初對方向他詢問這裡是否為美食廣場，他告訴對方不是。查蘭通表示，這2人一路從附近夜市走過來，被食物香味吸引，才誤以為會場是小吃攤。查蘭通也將這場烏龍側錄下來，從畫面中可見，他們尷尬地坐在桌前，但家屬仍為他們遞水招待。
旅客得知真相後相當羞愧，頻頻向喪家致歉，但對方不僅沒生氣，反而熱情邀約他們留下來用餐，並端上冰牛奶和泰式料理款待，而2人也在用完餐後，向家屬道謝完才離開。這起烏龍事件，最後演變成溫馨插曲，在網路上曝光後引發熱議。
巧合的是，事隔兩天，又有3名荷蘭旅客同樣誤闖喪禮，並詢問這裡是不是餐廳、有沒有賣飲料。而喪家依舊大方招待，同樣也邀請這3人留下來用餐。查蘭通表示，「他們對這個心意感到驚訝，並說泰國人是世界上最善良的民族」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言