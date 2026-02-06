驚悚瞬間曝光！印度送貨員帶著氣球搭電梯…突爆炸起火燒傷女學生

印度孟買戈拉巴周一（2月2日）一棟住宅大廈發生氣球爆炸意外，一名送貨員手握10多個氣球進入電梯，但氣球突然爆炸，出現巨大火光，牽連電梯內一名21歲女學生也燒傷，警方事後以疏忽罪對涉事商店店主立案調查。

據戈拉巴警方稱，事發地點位於戈拉巴西區的阿莫爾大廈（Amol Tower）。當時送貨員馬哈托（Raju Kumar Mahato）攜帶約10至12個充氣氣球進入電梯，準備送往住戶傑恩（Arpit Jain）家中，作慶祝生日用途。

其後女學生塔普里亞（Himani Tapriya）與另一人進入電梯，但氣球突然爆炸，除了馬哈托受傷，也導致塔普里亞右臂、頸部及腹部燒傷。

《今日印度》報導，該些氣球通常用於裝飾，充有高度易燃的氫氣，微小的火花或靜電也可能引發火災，政府已多次警告，切勿在電梯等封閉空間內運送充氫氣的氣球。

戈拉巴警察局表示，已根據《印度刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）第125條（疏忽罪）向店主賈伊斯瓦爾（T K Jaiswal）發出通知並立案。

警方指，店主未向送貨員提供安全指引，導致意外發生。塔普里亞在投訴中稱，事件因馬哈托的僱主疏忽及行為粗心所致，送貨員未獲發任何安全裝備。

塔普里亞來自蘇拉特，事發時剛抵達大廈探親。警方表示她已脫離危險並即時獲得醫療援助，案件正依法處理中。

Mumbai: Gas-Filled Balloons Explode in a Building Lift pic.twitter.com/4W1zg4e02d — TIMES NOW (@TimesNow) February 4, 2026

文章授權轉載自《香港01》