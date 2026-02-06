快訊

驚悚瞬間曝光！印度送貨員帶著氣球搭電梯…突爆炸起火燒傷女學生

香港01／ 撰文：韓學敏
印度電梯中氣球爆炸驚魂瞬間。（影片截圖）

印度孟買戈拉巴周一（2月2日）一棟住宅大廈發生氣球爆炸意外，一名送貨員手握10多個氣球進入電梯，但氣球突然爆炸，出現巨大火光，牽連電梯內一名21歲女學生也燒傷，警方事後以疏忽罪對涉事商店店主立案調查。

據戈拉巴警方稱，事發地點位於戈拉巴西區的阿莫爾大廈（Amol Tower）。當時送貨員馬哈托（Raju Kumar Mahato）攜帶約10至12個充氣氣球進入電梯，準備送往住戶傑恩（Arpit Jain）家中，作慶祝生日用途。

其後女學生塔普里亞（Himani Tapriya）與另一人進入電梯，但氣球突然爆炸，除了馬哈托受傷，也導致塔普里亞右臂、頸部及腹部燒傷。

《今日印度》報導，該些氣球通常用於裝飾，充有高度易燃的氫氣，微小的火花或靜電也可能引發火災，政府已多次警告，切勿在電梯等封閉空間內運送充氫氣的氣球。

戈拉巴警察局表示，已根據《印度刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）第125條（疏忽罪）向店主賈伊斯瓦爾（T K Jaiswal）發出通知並立案。

警方指，店主未向送貨員提供安全指引，導致意外發生。塔普里亞在投訴中稱，事件因馬哈托的僱主疏忽及行為粗心所致，送貨員未獲發任何安全裝備。

塔普里亞來自蘇拉特，事發時剛抵達大廈探親。警方表示她已脫離危險並即時獲得醫療援助，案件正依法處理中。

從小就是天生名模？日47歲模特兒公開童年照 「美貌一路維持」網友驚

美女果然從小美到大！日本模特兒真山景子近日在社群平台掀起討論，她接連在Instagram公開與母親的合照及童年時的照片，每一張圖都讓網友為之震撼，無論是10歲的少女時代，還是年過40仍凍齡的現在...

雪美得像凶器！櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

追雪也要注意安全！日本近期多地連續暴雪，造成不少災情，日本一名女網友分享，她將愛車停在建築物旁，沒想到屋頂積雪崩落，竟直接將她的愛車「壓扁」，擋風玻璃出現蜘蛛網裂痕，車頂更凹陷成V字型...

古巴電力系統故障 東部數十萬人無電可用

古巴國營電力公司官員表示，東部地區電網今天發生故障，導致4個省停電，數十萬人無電可用。擁有超過40萬人口的古巴第二大城聖...

涉嫌為陸從事間諜活動 4人法國遭逮…陸外交部駁：惡意誹謗和抹黑

巴黎檢察官辦公室周三（2月4日）表示，四人在法國因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，其中兩名為中國公民。他們被指控，在法國境內試圖截獲星鏈（Starlink）…

心疼過敏弟「想並肩吃拉麵」…日小學生作文訴心願 觸動一蘭社長助圓夢

年幼的夢想透過眾人的幫助得以實現！日本一名小學生心疼弟弟受小麥過敏所苦，兄弟倆無法共享他最愛的拉麵，便將這份心情轉化成作文，投稿後不僅獲獎還被刊登到日本媒體，進而觸動了日本連鎖拉麵店一蘭的社長...

