過胖惹禍！BMI一飆高 61組疾病罹病風險就升高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現BMI超過30，就會提升61種疾病組合的罹病率。示意圖／ingimage
肥胖會造成許多疾病，一項最新大型研究發現，肥胖造成的疾病可能多達61組疾病組合，光是變胖，罹患這些疾病的風險就跟著提高，可能影響心臟、關節甚至是代謝系統。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國艾希特大學（University of Exeter）團隊一項研究，分析數千人基因與醫療資料，檢視71種常同時出現的慢性疾病組合。結果發現，只要BMI超過30（醫學定義肥胖），就會影響71組共病組合中的61組，約佔86%，顯示肥胖是多重慢性疾病同時發生的主要驅動因素。

研究數據顯示，BMI每降低4.5，每1,000名同時患有慢性腎病與退化性關節炎的人中，就減少約17人同時罹病；同樣的減重幅度，也能讓每1,000人中約9人避免同時罹患第二型糖尿病與關節炎。

研究負責人鮑登（Jack Bowden）表示，有部分的疾病組合，完全是因肥胖造成的，像是「慢性腎臟病和肺阻塞」、「痛風和睡眠呼吸中止症」、「腎臟病和糖尿病」，都是過重造成的疾病組合。

研究指出，英國目前已有至少900萬人同時罹患兩種以上慢性病。肥胖每年造成英國約1,000億英鎊社會成本（約新台幣4兆2,900億元），其中190億英鎊為醫療支出（約新台幣8,150億元）。

根據國健署調查指出，台灣成年人中，每2人就有1人過重。世界衛生組織更已將肥胖視為慢性疾病。國健署建議，若民眾已經過胖，應該調整飲食及生活型態，藉由三多三少：多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖來減重。除此之外，每週應有300分鐘以上中等強度身體活動，才能達到減重及健康促進的效果。

