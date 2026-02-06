快訊

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
三名小姊妹因手機遭父母沒收，竟發生墜樓身亡事件。示意圖／ingimage
三名小姊妹因手機遭父母沒收，竟發生墜樓身亡事件。示意圖／ingimage

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在加濟阿巴德（Ghaziabad）巴拉特城（Bharat City）社區。事發當天凌晨約2點15分，三姊妹的16歲的維希卡（Vishika）、14歲的普拉琪（Prachi）與12歲的帕琪從九樓墜樓，父母驚醒後已來不及阻止悲劇發生。。

事件發生後，父母在女兒的筆記本發現一封長達八頁的書信，內容充滿對南韓文化、南韓演員與K-Pop偶像的迷戀。信中指控父母要他們放棄生命，聲稱「韓國就是我們的生命，你們怎麼可以要我們放棄生命？」甚至說自己比起家人更愛韓國明星與K-Pop團體，想到未來要嫁給印度男子，就感到極度排斥。

警方指出，前陣子三名少女疑似沉迷一款戀愛遊戲，父親庫馬爾（Chetan Kumar）於是限制女兒使用手機，沒想到會因此釀成悲劇。目擊者辛格（Arun Singh）表示，當時看到一人坐在陽台邊緣，另外兩人試圖拉住她，疑似是試圖阻止而不慎失足。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

手機 印度
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

爸媽育兒同樣重要 研究指出：父親教養方式影響孩子血糖、發炎指數

370萬人圍觀！媽媽腋下長出第三乳頭 醫學真相曝光

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應

相關新聞

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

對於有過敏體質的民眾來說，外食或食用他人烹飪的食物都潛藏致命危機。澳洲一名15歲少年麥克斯（Max McKenzie），僅在外婆家吃了一口蘋果奶酥，就因內含微量的堅果成分引發嚴重過敏反應身亡。更令人鼻酸的是，他的父親本身就是急診室醫師，最終竟被迫親手為兒子進行CPR，卻仍無法挽回愛子性命。這起悲劇經法院調查後確認，若當時醫療處置得當，少年或許還有一線生機。

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

泰年度盛事「曼谷設計周」看見老城華文招牌 台策展人重構移民記憶

曼谷老城區的華文招牌承載華裔移民與語言的城市記憶，這些當地人再熟悉不過的場景，在今年的曼谷設計週，被來自台灣的策展人郭俞...

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

米蘭冬奧6日開幕，美國隊今年有望打破它獲最多冬奧金牌紀錄。美國隊的冬奧最高金牌紀錄是在2002年鹽湖城冬奧拿下10面金牌...

冬奧在哪轉播？哪些賽事受矚目？5關鍵資訊一次看

本屆冬季奧運將在義大利的兩個主要城市舉辦，美東時間6日下午2時在米蘭的「聖西羅球場」(San Siro Stadium)...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。