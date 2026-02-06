迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

印度北部日前傳出一起駭人悲劇。三名少女疑因沉迷韓國文化與網路遊戲，手機被父母沒收，竟然從九樓接連墜樓身亡，震驚全國社會。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在加濟阿巴德（Ghaziabad）巴拉特城（Bharat City）社區。事發當天凌晨約2點15分，三姊妹的16歲的維希卡（Vishika）、14歲的普拉琪（Prachi）與12歲的帕琪從九樓墜樓，父母驚醒後已來不及阻止悲劇發生。。

事件發生後，父母在女兒的筆記本發現一封長達八頁的書信，內容充滿對南韓文化、南韓演員與K-Pop偶像的迷戀。信中指控父母要他們放棄生命，聲稱「韓國就是我們的生命，你們怎麼可以要我們放棄生命？」甚至說自己比起家人更愛韓國明星與K-Pop團體，想到未來要嫁給印度男子，就感到極度排斥。

警方指出，前陣子三名少女疑似沉迷一款戀愛遊戲，父親庫馬爾（Chetan Kumar）於是限制女兒使用手機，沒想到會因此釀成悲劇。目擊者辛格（Arun Singh）表示，當時看到一人坐在陽台邊緣，另外兩人試圖拉住她，疑似是試圖阻止而不慎失足。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980