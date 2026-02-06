愛爾蘭航班上觸摸鄰座少女臀部 機長霸氣「掉頭」逮捕惡狼

愛爾蘭一名男子在搭機時，看到鄰座的少女一時起了色心，竟直接在座位上觸摸少女。所幸機組人員得知男子惡行後，機長霸氣直接回頭返航，男子也當場被警方逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在2023年11月15日，伸出狼爪的是58歲的農民努恩（Patrick Noone）。當時男子搭乘愛爾蘭航空飛往波士頓，在飛行途中對隔壁的16歲少女性騷擾，他不只親吻少女的手臂、撫摸她的大腿，甚至還撫摸並揉捏少女臀部。

由於男子犯下罪行時仍在愛爾蘭司法管轄範圍內，少女告知機組人員男子性騷後，雖然已經起飛一小時，機組人員仍決定飛回愛爾蘭香農機場（Shannon airport）將男子送警法辦。

努恩的辯護律師西蒙（Antoinette Simon）告訴法庭，努恩只是一名農民，之前沒有任何犯罪紀錄，她在法庭上要求緩刑報告，希望法院能藉此了解努恩的犯行。努恩於今（2026）年2月3日出庭，面臨兩項性騷擾指控。

警方表示，返回機場的費用為24,000英鎊（約102萬台幣）。由於當時航班返航，造成航空公司損失，努恩也有可能需要賠償航空公司費用。