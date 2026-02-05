快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

從小就是天生名模？日47歲模特兒公開童年照 「美貌一路維持」網友驚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本模特兒真山景子因凍齡的美貌，不時成為網路話題。圖／取自真山景子IG@keikomayamaya
日本模特兒真山景子因凍齡的美貌，不時成為網路話題。圖／取自真山景子IG@keikomayamaya

美女果然從小美到大！日本模特兒真山景子近日在社群平台掀起討論，她接連在Instagram公開與母親的合照及童年時的照片，每一張圖都讓網友為之震撼，無論是10歲的少女時代，還是年過40仍凍齡的現在，真山景子天生的美貌依舊令人讚嘆，更有人直呼「一點都沒變」。

今年47歲的日本寫真模特兒真山景子，因凍齡的外貌及曼妙的身材，不時成為網路話題，日前她在Instagram分享童年時的照片，再度因美貌引發熱議。該照片大概是幼稚園或小學時期拍攝，從圖片可見，真山景子從小五官就相當立體，身著簡樸的白色洋裝，仍是照片中的一大「嬌點」，散發出一股脫俗的氣質。

真山景子發文表示，她的媽媽從以前就是五官深邃、非常漂亮的人，但她其實和爸爸比較像，直到長大後才漸漸能從自己身上捕捉到母親的影子，更自嘲「但五官基本上還是遺傳自父親的」。

「一路美到大」讓網友們大飽眼福，各個留言盛讚，「果然美女在小時候就已經開花了」、「就是美少女啊」、「一點都沒變呢」。其實早在今（2026）年1月時，真山景子就曾發出與母親的合照，母女的高顏質當時就曾震撼網友，更被稱為「美人母女檔」。

根據《日刊體育》報導，真山景子1978年出生於日本名古屋，14歲即出道，曾擔任多本知名時尚雜誌的專屬模特兒，也曾被選為某和服品牌的形象模特兒，出演過電影及多部電視劇。2012年，她與前日本演員北村榮基結婚，同年生下長子，婚姻長跑約9年後，於2021年1月宣布離婚。

日本 模特兒 Instagram 照片 母親 正妹
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

心疼過敏弟「想並肩吃拉麵」…日小學生作文訴心願 觸動一蘭社長助圓夢

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到 台饕客也稱識貨

雪美得像凶器！櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

一抱秒飆淚！小泉進次郎「抱娃」淪嬰兒崩潰秀 媽媽卻狂排隊

相關新聞

心疼過敏弟「想並肩吃拉麵」…日小學生作文訴心願 觸動一蘭社長助圓夢

年幼的夢想透過眾人的幫助得以實現！日本一名小學生心疼弟弟受小麥過敏所苦，兄弟倆無法共享他最愛的拉麵，便將這份心情轉化成作文，投稿後不僅獲獎還被刊登到日本媒體，進而觸動了日本連鎖拉麵店一蘭的社長...

從小就是天生名模？日47歲模特兒公開童年照 「美貌一路維持」網友驚

美女果然從小美到大！日本模特兒真山景子近日在社群平台掀起討論，她接連在Instagram公開與母親的合照及童年時的照片，每一張圖都讓網友為之震撼，無論是10歲的少女時代，還是年過40仍凍齡的現在...

雪美得像凶器！櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

追雪也要注意安全！日本近期多地連續暴雪，造成不少災情，日本一名女網友分享，她將愛車停在建築物旁，沒想到屋頂積雪崩落，竟直接將她的愛車「壓扁」，擋風玻璃出現蜘蛛網裂痕，車頂更凹陷成V字型...

一抱秒飆淚！小泉進次郎「抱娃」淪嬰兒崩潰秀 媽媽卻狂排隊

日本將於本月8日舉行眾議院大選投開票，各方人馬拚選戰，也意外譜出趣聞。近期，日本防衛大臣小泉進次郎在各地活動時多次被請託抱嬰兒，且多數孩子被抱起後就放聲大哭，逗趣反應成為一大看點...

古巴電力系統故障 東部數十萬人無電可用

古巴國營電力公司官員表示，東部地區電網今天發生故障，導致4個省停電，數十萬人無電可用。擁有超過40萬人口的古巴第二大城聖...

涉嫌為陸從事間諜活動 4人法國遭逮…陸外交部駁：惡意誹謗和抹黑

巴黎檢察官辦公室周三（2月4日）表示，四人在法國因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，其中兩名為中國公民。他們被指控，在法國境內試圖截獲星鏈（Starlink）…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。