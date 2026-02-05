雪美得像凶器！櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

追雪也要注意安全！日本近期多地連續暴雪，造成不少災情，日本一名女網友分享，她將愛車停在建築物旁，沒想到屋頂積雪崩落，竟直接將她的愛車「壓扁」，擋風玻璃出現蜘蛛網裂痕，車頂更凹陷成V字型。經歷此遭，讓她發聲呼籲大眾，千萬不要小看雪的危險性。

一名在日本新潟縣旅館工作的女網友Ｎarunaru（なるなる）分享慘痛經驗，因車被雪壓壞，讓她呼籲「雪很美，但絕對不能小覷」。從照片可見，疑似因結實的雪塊掉到車輛的正上方，車體承受不住重量慘遭壓毀，不僅車頂嚴重凹陷，保險桿也直接變形，擋風玻璃出現蜘蛛網狀裂痕，殘雪則散落在各處。

Ｎarunaru接受日媒ENCOUNT採訪時透露，當時因停車場已被客人的車子停滿，為了不妨礙除雪工作及他人通行，她才選擇將汽車停到建築物的牆邊，不料疑似有大量雪塊掉落「直擊愛車」，使車子被雪壓得「咪咪貓貓」。

慶幸的是，事發當時無人在車上，沒有人因此受傷。但悽慘的狀況也讓Ｎarunaru心有警惕，她表示，身在雪國的人可能對雪相當熟悉，但仍有許多人不清楚雪的可怕，呼籲大家應意識到雪潛藏的危險性、不可輕忽。

針對車輛的後續處理，Ｎarunaru提到已先申請維修估價，也提交事故報告書，後續再看公司要如何處理。Ｎarunaru也自責的表示，這次的狀況自己個人的疏忽佔了很大因素，「責任在我自己，不是其他人的錯」。

驚悚的照片也讓日本網友震驚，「太誇張了，真的不能小看雪啊」、「簡直就像被巨人踩過一樣」，也有人留言叮嚀「特別是氣溫稍微回升的時候，反而最危險」、「這並非任何人的責任」。

日本多地降雪進而出現交通癱瘓、房屋倒塌等災情，根據日本政府總務省消防廳統計，截至今（5）日上午8時30分，全國因雪導致死亡的人數已達38人，其中又以新潟縣最多，已知14人死亡。