心疼過敏弟「想並肩吃拉麵」…日小學生作文訴心願 觸動一蘭社長助圓夢

聯合新聞網／ 綜合報導
日本小學生上田寬二因對小麥等食物過敏，一蘭拉麵特別研發「無麩質麵條」，並邀其一家人入店用餐。圖／聯合報系資料照
日本小學生上田寬二因對小麥等食物過敏，一蘭拉麵特別研發「無麩質麵條」，並邀其一家人入店用餐。圖／聯合報系資料照

年幼的夢想透過眾人的幫助得以實現！日本一名小學生心疼弟弟受小麥過敏所苦，兄弟倆無法共享他最愛的拉麵，便將這份心情轉化成作文，投稿後不僅獲獎還被刊登到日本媒體，進而觸動了日本連鎖拉麵店一蘭的社長，不僅特別研發出不含小麥的麵條，更邀請小學生全家人入店用餐，實現小兄弟「並肩吃拉麵」的夢想，暖心故事曝光後也在網路掀起討論。

《讀賣新聞》報導，就讀小學五年級的上田喜一相當喜歡吃拉麵，與家人一個月最多能光顧4、5次。然而，與他相差3歲的弟弟寬二卻因對小麥等食物過敏，雖然有定期就醫、逐漸攝取過敏原增加耐力，但現階段仍無法品嘗拉麵的美味。

某日，弟弟害羞地拿了日記給喜一看，上頭寫道「希望能快點變得能吃小麥，和哥哥一起去他最喜歡的拉麵店」，弟弟的願望進而成了哥哥的夢想，喜一將這份心情寫成作文「想和弟弟一起聽那聲音」，投稿至兒童作文比賽後，在全日本9309件小學五、六年級作品中獲得最優秀大賞，該作品也於去（2025）年11月刊登在《讀賣新聞》上。

幸運的是，日本連鎖拉麵店一蘭的社長吉富學透過朋友得知該消息，懷疑喜一作文寫的就是自家的拉麵店，向小學確認後便決定實現小兄弟的夢想，著手研發不含小麥的「無麩質麵條」，花費約1個月的時間才做出成品。

上個月22日，吉富學邀請喜一、寬二及他的家人們一同到店裡品嚐「新品拉麵」，寬二在哥哥及父母的注視下，頭一次吃到豚骨湯頭與麵條，興奮地大讚「好吃」。「兄弟並肩吃拉麵」的夢想實現，喜一看到弟弟幸福的模樣深受感動，直呼「這是我吃過最好吃的拉麵」，兩人珍惜能一起吃麵的這瞬間。

日本一蘭拉麵也將當天的照片分享到社群平台X，業者接受日媒《J-CAST News》採訪時表示，雖然當天店員們都有些緊張，但都很高興能邀請喜一、寬二一家人前來店裡用餐。吉富學也透露，「如果這碗拉麵能成為兄弟倆重新確認彼此羈絆的回憶，哪怕只有一點幫助，我也再高興不過了」。

相關消息曝光後，也深深感動日本網友們，有人表示「謝謝你告訴我這麼溫馨的故事」、「眼淚直接變湯了，忍不住一直掉」、「心愛的拉麵店竟然幫他實現夢想，真是太棒了」。日本一蘭拉麵指出，「無麩質麵條」是為了喜一、寬二兄弟倆研發的，目前尚未有商品化的計畫。

日本 拉麵 一蘭 小麥 小學生 兄弟 過敏原
