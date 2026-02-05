一抱秒飆淚！小泉進次郎「抱娃」淪嬰兒崩潰秀 媽媽卻狂排隊

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
被日本防衛大臣小泉進次郎抱著的孩子，幾乎每個人都會嚎啕大哭，逗趣的反應意外成為話題。圖／取自小泉進次郎X@shinjirokoiz
日本將於本月8日舉行眾議院大選投開票，各方人馬拚選戰，也意外譜出趣聞。近期，日本防衛大臣小泉進次郎在各地活動時多次被請託抱嬰兒，且多數孩子被抱起後就放聲大哭，逗趣反應成為一大看點，也在網路上掀起「小泉進次郎抱嬰兒系列」的話題熱潮。

日本民眾關注眾議院選情之餘，近來「小泉進次郎抱嬰兒系列」意外在社群平台上爆紅。從網路流傳的影片可見，日本防衛大臣小泉進次郎出席活動時，不時會被小孩的父母邀請「抱寶寶」，然而當小泉抱起嬰兒時，每個嬰兒都會當場爆哭、面目猙獰，且幾乎「無一倖免」、「擊殺率」極高，而成為話題。

小泉進次郎也在社群平台X日日更新「抱娃」動態，他表示，「一抱小孩就嚎啕大哭」已成固定套路，甚至演變成「不是『讓哭鬧的孩子安靜下來』，而是『原本安靜的小孩也會哭』」的窘境。小泉也自我安慰道，「會哭的孩子才會長大，就這麼想吧」。

2日，小泉發文提到遇到了「沒有哭泣的小孩」，從他分享的照片可見，孩子在他懷中燦笑、比YA，疑似小孩家人的人也在一旁留下合影。而4日更新的「抱娃」動態發現，小泉進次郎抱著一名熟睡的嬰兒，即使從其家人手中接過嬰兒，寶寶也沒因此驚醒或哭鬧，持續呼呼大睡，可說是「一大進步」，讓劇情有了新的發展。

小泉進次郎也在社群吐露心聲，他發現民眾對他抱小孩這件事抱有一種期待感，如果孩子被抱後沒有哭泣的話，似乎還會為此感到失望；反之，若寶寶一哭，周遭的人反而會高興起來。

「小泉進次郎抱嬰兒系列」在網路掀起話題，在各地活動現場時常有抱著嬰兒的媽媽們大排長龍，孩子們一被抱起就放聲大哭的反應，也意外成為最大看點，逗趣畫面在社群平台上不斷流傳，成為選戰期間意外受到關注的話題之一。

日本 小泉進次郎 嬰兒 小孩 家人 眾議院
