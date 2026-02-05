要求高級泡泡浴！東大教授爆收賄醜聞 出1怪招將性招待變學術研究

曾任東京大學醫學系教授的佐藤伸一，因涉嫌長期收受業者多次性招待與女公關店消費，遭警方逮捕。近日法庭開庭審理，揭露了這位權威教授在案發前骯髒的手法，試圖將前往風俗店「接受泡泡浴」的行為，包裝成是為了「研究性傳染病」的學術考察，引發日本輿論譁然。

綜合日媒報導，現年約62歲的佐藤伸一，過去專攻皮膚科學，是日本醫學界的頂尖人物。然而，近日出現在東京地方法院被告席上的他，威嚴盡失，穿著鬆垮的灰色囚服，神情憔悴地雙手交疊。根據檢方指控，佐藤在2023年至2024年間，利用東大與「日本化妝品協會」合作研究講座的機會，長期接受該協會代表的招待，次數高達約30次，總消費金額約180萬日圓（約新台幣36萬元），甚至還會去提供色情服務的「泡泡浴」場所。

本案最令日本大眾傻眼的，莫過於佐藤在被捕前的垂死掙扎。法庭文件揭露，佐藤在察覺不妙後，竟與行賄方串通偽造了一份「性感染症檢查業務契約書」，並透過回填日期捏造虛假合約，試圖將自己頻繁出入風俗店的行程，狡辯成是在進行「性傳染病研究與問卷調查」，被旁聽者痛批是在踐踏研究者精神，行徑極其惡劣。

據悉，此案之所以曝光，是因為佐藤不僅貪圖享受，還涉嫌恐嚇業者「不付現金就取消合作計畫」，導致雙方關係破裂，業者才憤而向警方檢舉。佐藤遭逮捕後行使緘默權全程保持沉默，甚至連他的妻子與家人也採取「集體噤聲」戰術，拒絕配合搜索。對此，辯護律師質疑警方是在佐藤行使緘默權後才突然逮捕，具有「報復性執法」之嫌，但法官仍決定維持拘留決定。

事實上，佐藤伸一案並非個案。日本媒體指出，東京大學近幾個月接連爆出醫學院教授涉收賄醜聞。去年11月，一名整形外科副教授因收受醫療器材商賄賂遭逮；此次佐藤案曝光後，東京大學校長藤井輝夫也親上火線致歉，坦言校方「嚴重辜負社會信任」，並承諾將推動制度改革。