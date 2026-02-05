外籍乘客搭霸王車…德鐵列車長查票遭攻擊身亡 工會：不該1人巡邏

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名德鐵列車長查票時遭無票乘客徒手攻擊後身亡，包括德國交通部長和德國鐵路公司主管，4日都出席在柏林中央車站的默哀儀式。 路透
一名德鐵列車長查票時遭無票乘客徒手攻擊後身亡，包括德國交通部長和德國鐵路公司主管，4日都出席在柏林中央車站的默哀儀式。 路透

德國發生一起震驚社會的暴力事件。一名36歲的德鐵（Deutsche Bahn）列車長2日晚間在列車上查票時，遭到一名26歲希臘籍無票乘客徒手攻擊，頭部遭重擊後送醫搶救，最終因腦出血不治身亡。

根據《明鏡週刊》、《每日新聞》報導，事件發生地點在萊茵蘭-普法爾茨州的蘭茨圖爾與洪堡之間(Landstuhl und Homburg)的區域快車(RE)上。檢警指出，列車長要求該名乘客出示車票，但對方無有效車票，依法應下車，雙方隨即爆發衝突，乘客突然出拳攻擊列車長，導致其失去意識。調查顯示，嫌犯並未使用刀具或其他武器。

列車長在車上接受急救後送往薩爾州洪堡大學醫院，經過醫師連夜搶救，仍於隔日不幸身亡。檢方表示，驗屍結果顯示死因為腦出血，已以過失殺人罪名對嫌犯發出逮捕令，該名嫌犯則居住在盧森堡

此案引發德國社會廣泛關注與哀悼。鐵路與交通工會（EVG）呼籲全國鐵路員工於2月4日下午3時默哀1分鐘，悼念罹難同仁。EVG主席馬丁·伯克特表示，多年來針對鐵路員工與乘客的安全預算不斷被削減，許多地方列車僅配置一名服務員，幾乎沒有保全人員隨行，「如今我們看到了後果，這種情況必須改變。」

德國鐵路公司執行長伊芙琳·帕拉也發表聲明，譴責這起「可怕的過度暴力」，強調該名同仁只是盡忠職守，卻遭到最殘酷的攻擊。她指出，近年針對德鐵員工的攻擊事件持續上升，社會對暴力的容忍門檻正在降低，呼籲各界採取更多措施保護第一線員工。

萊茵蘭-普法爾茨州長亞歷山大·施韋策與薩爾州長安克·雷林格也發表聯合聲明，對這起針對執勤人員的暴力事件表達憤怒與悲痛，並表示州政府的受害者保護專員將全力協助罹難者家屬。

根據德國聯邦警察統計，2025年共有2,987名德鐵員工成為犯罪受害者，其中包括1,231起傷害案件、324起危險傷害案件，以及1,148起威脅案件。工會與政界人士呼籲，必須正視鐵路員工面臨的安全風險，強化車上人力與保全配置，避免悲劇再次發生。

柏林台灣協會昨日也在臉書發出悼念列車長Serkan C.的文章，感嘆每天穿行於車廂的德鐵列車長、隨車人員與警衛，守護著旅途的秩序與安寧，卻在平凡的崗位上，因暴力而殞落，令人不勝唏噓。

德國 盧森堡
