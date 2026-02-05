西班牙直升機阿根廷展演 回顧飛越大西洋百年歷史

西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA為紀念1926年水上飛機「Plus Ultra號」橫跨大西洋百年，4日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯空域展開空中演出，直升機以低空飛行與編隊展現精湛操控技術，呈現百年間航空技術的演進。

空中展演由阿根廷空軍的B-45教練機穿越拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口，進行迎接揭幕，隨後西班牙空軍5架直升機編組進場，在低空進行隊形變換與特技飛行，展現現代軍用直升機在複雜空域中的性能與飛行精準度。

阿根廷空軍新聞稿指出，此次空中展演配合紀念1926年西班牙水上飛機「Plus Ultra號」自西班牙出發，成功橫跨大西洋飛抵阿根廷的百年歷史。透過直升機展演與相關紀念活動，回顧百年前跨洋飛行所代表的航空突破精神。

西班牙空軍直升機特技小組（Patrulla ASPA）此次出訪行程依序停留巴西、烏拉圭，最終一站選在阿根廷，與1926年Plus Ultra號水上飛機抵達南美洲時的停靠地點相互呼應，展現西班牙與南美洲之間長達百年的航空與歷史連結。

Plus Ultra號1926年完成自西班牙出發、全程約1萬270公里的跨大西洋飛行。這架飛機實際型號為德國製 Dornier Wal型雙引擎水上飛機，具備海面起降能力，當時被視為長距離飛行的重要機型之一。

20至30年代的導航設備與氣象資訊相當有限，水上飛機因具備相對穩定的飛行表現與續航能力，被用於當時的長距離飛行嘗試。第一次世界大戰後，全球機場尚未普及，港口成為主要航空起降場域，也使跨越大西洋的交通方式，逐步從長時間仰賴郵輪航行，發展為嘗試以飛機完成跨洋飛行的時期。

Plus Ultra號1926年2月完成飛越大西洋挑戰後，西班牙國王阿方索十三世（Alfonso XIII de España）決定捐贈予阿根廷，隨後長年作為阿根廷郵政飛機，目前收藏於阿根廷盧漢（Luján）博物館，成為橫跨大西洋飛行壯舉與兩國友好關係的重要象徵。