快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

回收舊行動電源換200元！來通訊行還能帶走一串衛生紙、兌換規則曝

西班牙直升機阿根廷展演 回顧飛越大西洋百年歷史

中央社／ 布宜諾斯艾利斯4日專電

西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA為紀念1926年水上飛機「Plus Ultra號」橫跨大西洋百年，4日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯空域展開空中演出，直升機以低空飛行與編隊展現精湛操控技術，呈現百年間航空技術的演進。

空中展演由阿根廷空軍的B-45教練機穿越拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口，進行迎接揭幕，隨後西班牙空軍5架直升機編組進場，在低空進行隊形變換與特技飛行，展現現代軍用直升機在複雜空域中的性能與飛行精準度。

阿根廷空軍新聞稿指出，此次空中展演配合紀念1926年西班牙水上飛機「Plus Ultra號」自西班牙出發，成功橫跨大西洋飛抵阿根廷的百年歷史。透過直升機展演與相關紀念活動，回顧百年前跨洋飛行所代表的航空突破精神。

西班牙空軍直升機特技小組（Patrulla ASPA）此次出訪行程依序停留巴西、烏拉圭，最終一站選在阿根廷，與1926年Plus Ultra號水上飛機抵達南美洲時的停靠地點相互呼應，展現西班牙與南美洲之間長達百年的航空與歷史連結。

Plus Ultra號1926年完成自西班牙出發、全程約1萬270公里的跨大西洋飛行。這架飛機實際型號為德國製 Dornier Wal型雙引擎水上飛機，具備海面起降能力，當時被視為長距離飛行的重要機型之一。

20至30年代的導航設備與氣象資訊相當有限，水上飛機因具備相對穩定的飛行表現與續航能力，被用於當時的長距離飛行嘗試。第一次世界大戰後，全球機場尚未普及，港口成為主要航空起降場域，也使跨越大西洋的交通方式，逐步從長時間仰賴郵輪航行，發展為嘗試以飛機完成跨洋飛行的時期。

Plus Ultra號1926年2月完成飛越大西洋挑戰後，西班牙國王阿方索十三世（Alfonso XIII de España）決定捐贈予阿根廷，隨後長年作為阿根廷郵政飛機，目前收藏於阿根廷盧漢（Luján）博物館，成為橫跨大西洋飛行壯舉與兩國友好關係的重要象徵。

西班牙 阿根廷 飛機
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

阿根廷森林火災延燒逾月逼近住宅 5省進入緊急狀態

熊本阿蘇直升機失事滿2週 警方搜查匠航空總部

失速的飛鳥（下）：西班牙5天4起事故，鐵路戰國時代是災難的遠因？

失速的飛鳥（上）：西班牙45死、200多人受傷的高鐵衝撞事故為何發生？

相關新聞

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

羅馬教堂天使畫像「撞臉」義大利總理梅洛尼 引發爭議後遭移除

羅馬市中心一座教堂壁畫上的天使，因修復後容貌神似義大利總理梅洛尼引發爭議。義媒報導，在梵蒂岡要求下，爭議畫像已被移除，將...

「必拍打卡景點」不堪觀光公害 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡

能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季確定取消櫻花祭活動。管理該公...

挪威王儲妃長子被控38項罪名 女子出庭稱遭下藥性侵

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比因性侵等38項罪名受審，一名女子今天在奧斯陸法院表示，有影像顯示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡...

交通癱瘓、房屋倒塌…日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐釀雪崩

根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。政府提醒，氣溫...

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客！驚見大谷翔平雕像

日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。