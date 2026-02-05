羅馬教堂天使畫像「撞臉」義大利總理梅洛尼 引發爭議後遭移除

快訊

中央社／ 羅馬4日專電
羅馬市中心一座教堂壁畫上的天使，因修復後容貌神似義大利總理梅洛尼引發爭議。義媒報導，在梵蒂岡要求下，爭議畫像已被移除。路透
羅馬市中心一座教堂壁畫上的天使，因修復後容貌神似義大利總理梅洛尼引發爭議。義媒報導，在梵蒂岡要求下，爭議畫像已被移除，將改回原先壁畫的天使容貌。

義大利「共和報」（La Repubblica）日前披露，位於盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence inLucina）小禮拜堂的天使壁畫，修復後竟與49歲的保守派領袖、義大利史上首位女總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）「撞臉」，此事引發文化部介入調查，梅洛尼本人則一笑置之。

這項修復工作是由原畫作者瓦倫蒂內蒂（BrunoValentinetti）親自操刀，他日前駁斥改變畫像臉孔，強調只是重現25年前的原貌。

不過義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）今天報導，瓦倫蒂內蒂已將該爭議畫像的臉塗掉，他表示「是梵蒂岡要求我這麼做的」。

報導指出，教宗在羅馬教區的代理主教雷納（BaldoReina）樞機日前曾發表嚴厲聲明，強調不樂見發生這種情況，他將立即展開必要調查，以確定相關人員責任。

羅馬教區重申保護藝術和精神遺產的承諾，並強調「聖像和基督教傳統不容濫用或歪曲，其唯一用途是支持教會禮儀及個人和團體的祈禱」。

晚郵報指出，今年83歲的瓦倫蒂內蒂是靠自學成為一名修復師，他職業生涯中最著名項目是曾參與修復已故的義大利右派前總理貝魯斯柯尼（SilvioBerlusconi）的一座別墅。

報導指出，義大利文化部已告知教堂負責人，未來修復工作都需要「附上計畫草圖」，向相關單位申請授權，包括內政部主管宗教建築基金的單位，以及文化部羅馬特別督察處等。

義大利 羅馬 梅洛尼
