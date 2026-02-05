快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現父親陪伴孩子的方式，會影響孩子的血糖與發炎指數。示意圖／ingimage
研究發現父親陪伴孩子的方式，會影響孩子的血糖與發炎指數。示意圖／ingimage

美國一項最新研究指出，爸爸帶小孩的方式，可能會直接影響孩子的身體健康，讓孩子出現發炎或血糖調節問題。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由美國賓州州立大學（Penn State College）專家進行，追蹤了399個家庭。研究人員在孩子10個月與2歲大時，到府拍攝親子互動影片，評估父母的溫暖度、回應敏感度，以及是否出現「爭奪孩子注意力」的競爭式親職行為。專家在孩子滿7歲後，回訪並採集血液樣本，檢測膽固醇、血糖指標（HbA1c）與發炎指數（IL-6、CRP），結果發現父親的教養方式竟然會影響孩子的健康。

研究結果指出，嬰幼兒時期較冷漠、回應較低的父親，孩子在7歲時更容易出現慢性發炎和血糖控制不佳的情況。研究共同作者、賓州州立大學生物行為健康教授葛拉漢-英蘭德（Jennifer Graham-Engeland）表示，雖然父親在家通常不是「主要照顧者」，卻可能影響家庭氛圍，若不是強化家中穩定感，就是製造壓力源。

研究首席作者艾圖格魯（Alp Aytuglu）表示，研究發現，母親雖然通常擔任主要照顧者，對孩子的健康影響卻沒有顯著差異。他強調，研究並不是說母親不重要，而是指出父親的角色，深深影響孩子的生長環境，甚至反映在身體健康數據上。

研究團隊指出，雖然孩子不一定會記得嬰兒時期的互動，但身體會記住壓力模式。這項研究也為「父職角色」提供新的科學證據，證實父親對孩子的身心健康都有不小的影響力。

育兒 血糖
爸媽育兒同樣重要 研究指出：父親教養方式影響孩子血糖、發炎指數

美國一項最新研究指出，爸爸帶小孩的方式，可能會直接影響孩子的身體健康，讓孩子出現發炎或血糖調節問題。

