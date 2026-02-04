快訊

「必拍打卡景點」不堪觀光公害 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡

中央社／ 東京4日專電
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季確定取消櫻花祭活動。中央社
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季確定取消櫻花祭活動。管理該公園的富士吉田市3日宣布，由於觀光人潮已超出地方承載極限，市府判斷出現嚴重「觀光公害」現象，決定暫停活動。

朝日新聞報導，新倉山淺間公園以「富士山、五重塔與櫻花」的經典構圖在海外社群平台爆紅，每年吸引大量國際旅客朝聖。櫻花祭自2016年開始舉辦，原本以提升地方魅力、擴大交流人口為目標，但疫情過後觀光客急速回流，往年4月約兩週活動期間內，單日遊客人數時常突破1萬人，通往展望平台甚至需排隊1至3小時。

去年18天活動期間，共吸引21萬人次訪客，大量人潮對當地居民生活造成衝擊。市府指出，周邊道路長時間塞車、亂丟菸蒂等問題層出不窮，部分觀光客更湧入住宅區，導致學童通學動線受阻。還曾發生遊客擅自打開民宅大門尋找廁所，甚至直接在私人庭院如廁的離譜案例，引發居民強烈反彈。

富士吉田市長堀內茂表示，「在美麗景色的背後，市民安靜的日常生活正遭到破壞，我們對此抱持高度危機感。」

他強調，未來將重新檢討觀光管理機制，目標是在維護居民生活品質的前提下，建立觀光與地方共存的模式。

雖然今年不再舉辦櫻花祭，但市府仍預估4月初賞櫻季將湧現大量遊客，因此4月1日至17日期間，將加派警備人員進行交通管制，並設置臨時廁所。市府同時呼籲旅客遵守基本禮儀，避免進入住宅區，或是未經同意拍攝私人空間，並配合現場引導措施。

櫻花 廁所 觀光客
