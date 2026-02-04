挪威王儲妃長子被控38項罪名 女子出庭稱遭下藥性侵

快訊

中央社／ 奧斯陸4日綜合外電報導
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby，左）。 美聯社
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby，左）。 美聯社

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比因性侵等38項罪名受審，一名女子今天在奧斯陸法院表示，有影像顯示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡時強暴她，她卻毫無記憶，認為自己當時被下藥。

29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

法新社報導，柏格荷伊比目前正因38項罪名受審，其中包括4項涉嫌強暴與侵犯罪行。他對最嚴重的指控均不認罪，若罪名成立，最高可判處16年徒刑。

今天是奧斯陸地方法院審理本案的第2天，首位自稱受害的女子在庭上繼續昨天的證述，談到2018年柏格荷伊比住處的一場派對後聚會，那裡就位於他父母的王室莊園。

女子說自己與柏格荷伊比有過一段短暫的合意性關係，並稱是她主動結束這段關係。

多年後，警方聯繫她，稱發現有影片及照片顯示柏格荷伊比在她熟睡時強暴她，但她本人對此事一點記憶都沒有，彷彿消失在「一個巨大黑洞」。

她回憶警方向她出示影像時的感受，說道：「我不敢相信馬里烏斯（柏格荷伊比）會這樣對我。這是一種背叛，讓人震驚。」

檢方主張，事發當晚，她處於無法自我防衛的狀態。

在法庭上展示的照片及影片未提供給媒體，媒體也不得公布疑似受害人的姓名。

女子今天在法庭上談到那些畫面時說：「看我的臉：我看起來像有意識嗎？你們可以很清楚看到我完全沒意識，看起來幾乎沒在呼吸。」

「我懷疑我可能在不知情的狀況下攝取了什麼東西。」

被問到是否認為自己被下藥時，她回答：「這就是我的想法，百分之百。」

但辯方立刻指出，女子之前在警方詢問時曾給出相反說法，稱她不認為自己被下藥。

檢方昨天指出，柏格荷伊比面臨的4起強暴指控，犯案時間常常是在晚上飲酒作樂之後，當時這些女性皆無力自保。

辯方則主張，柏格荷伊比「認為所有行為都是完全正常的合意性關係」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性關係 強暴 王儲 挪威 性侵
