快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

交通癱瘓、房屋倒塌…日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐釀雪崩

中央社／ 東京4日綜合外電報導
根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。 美聯社
根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。 美聯社

根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。政府提醒，氣溫回升可能引發雪崩。

法新社報導，日本政府今天警告，北部地區連續兩週遭遇暴雪，導致交通癱瘓並有房屋倒塌，隨著氣溫驟升，可能發生雪崩。

日本內閣官房副長官尾崎正直在記者會上說：「請受影響居民務必小心，留意落雪及雪崩。」

1月下旬以來，持續降雪使青森等北部城鎮積雪高達約2公尺，居民難以出門，學校及商家被迫關閉。

不過，今天氣溫回升，青森一度達攝氏8度，官員表示，濕重積雪從屋頂掉落的風險提高，恐造成居民傷亡。

許多事故是屋頂積雪掉落壓到居民，或是清理積雪時不慎從屋頂墜落所致。日本政府已派遣自衛隊協助清理北部地區的大量積雪。

青森電視台（ATV）報導，青森地區地面積雪今天首次降至1.6公尺以下，4天以來首見，但交通依舊混亂。

電視畫面顯示，部分狹窄道路的積雪如牆般高聳，高度是一般人的兩倍，居民僅能在其間穿行。

氣象預報警告，周末起寒流將再度來襲，北部城市恐將迎來新一波降雪。

日本 青森 降雪 寒流 暴雪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國泰日本不動產009817 2月6日掛牌上市 第二檔台日跨境連結式ETF

日本自駕第一課！半小時噴800元 旅遊達人苦笑：想得太簡單

日本樂喊海底挖出稀土 中方平淡打臉：近年一直有這種報導

日本暴雪 1月下旬後釀30人死逾300傷 多人鏟雪時遇難

相關新聞

交通癱瘓、房屋倒塌…日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐釀雪崩

根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。政府提醒，氣溫...

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客！驚見大谷翔平雕像

日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平與...

日本暴雪 1月下旬後釀30人死逾300傷 多人鏟雪時遇難

日本多地連日來遭遇強降雪，房屋屋頂和道路積雪嚴重。據日本總務省消防廳發布的數據，截至當地時間3日6時，自1月下旬以來，強...

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

向來受到消費者喜愛的好市多招牌商品「科克蘭美式大烤雞」，近日遭到加州消費者提起擬議的集體訴訟。原告指控，好市多長期以「無防腐劑」作為行銷標語，但實際成分卻包含「磷酸鈉」（Sodium phosphate）與「卡拉膠」（Carrageenan），涉嫌誤導消費者。

澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

據日媒FNN報導，日本長野縣小谷村著名的「栂池高原滑雪場」（Tsugaike Mountain Resort）發生一起遊客被纜車拖行死亡的意外。一名22歲澳洲籍女遊客在搭乘吊椅纜車時，因背包扣環意外卡住座椅縫隙，無法下車而被懸掛半空，經搶救後於2月1日宣告不治。最新調查指出，纜車終點的「自動安全急停裝置」當時不明原因未啟動，成為釀禍關鍵。

那天，他們自工地墜落：享譽國際的台北101大樓與工殤「伙伴碑」

本文為《那天, 他們自101工地墜落》（2026，印刻文學）書摘，選文內容由尹雯慧〈除了死亡，我們還留下什麼？〉、侯瀚〈五位工殤者，我們的伙伴〉刪修編撰而成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。