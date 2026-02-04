交通癱瘓、房屋倒塌…日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐釀雪崩

根據日本總務省消防廳截至今天的統計，自1月20日以來的極端降雪，在全國各地已造成35人死亡、393人受傷。政府提醒，氣溫回升可能引發雪崩。

法新社報導，日本政府今天警告，北部地區連續兩週遭遇暴雪，導致交通癱瘓並有房屋倒塌，隨著氣溫驟升，可能發生雪崩。

日本內閣官房副長官尾崎正直在記者會上說：「請受影響居民務必小心，留意落雪及雪崩。」

1月下旬以來，持續降雪使青森等北部城鎮積雪高達約2公尺，居民難以出門，學校及商家被迫關閉。

不過，今天氣溫回升，青森一度達攝氏8度，官員表示，濕重積雪從屋頂掉落的風險提高，恐造成居民傷亡。

許多事故是屋頂積雪掉落壓到居民，或是清理積雪時不慎從屋頂墜落所致。日本政府已派遣自衛隊協助清理北部地區的大量積雪。

青森電視台（ATV）報導，青森地區地面積雪今天首次降至1.6公尺以下，4天以來首見，但交通依舊混亂。

電視畫面顯示，部分狹窄道路的積雪如牆般高聳，高度是一般人的兩倍，居民僅能在其間穿行。

氣象預報警告，周末起寒流將再度來襲，北部城市恐將迎來新一波降雪。