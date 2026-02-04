日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客！驚見大谷翔平雕像

快訊

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平與山本由伸造型的作品。 歐新社
日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平與山本由伸造型的作品。 歐新社

日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平與山本由伸造型的作品。

「朝日新聞」報導，第76屆札幌雪祭舉辦到本月11日，作為主要會場的大通公園，展示5座超過10公尺的巨型雪雕，包含為紀念重建滿60週年的福島縣會津若松市「鶴城天守閣」所打造的雪雕，以及北海道大學為慶祝自札幌農學校創校以來滿150週年，而製作的「古河講堂」造型雪雕。

今年冬天，包含札幌市在內的北海道石狩地區，降下紀錄性大雪。主辦單位為了迎接遊客，今年提供租借200支「防滑登山杖」，較去年多100支。

札幌電視台（STV）報導，大通會場展示的雪雕與冰雕達136座，其中較受矚目的作品包含美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平與山本由伸造型的雕像。

另外，這次活動的作品也包含以2025年世界博覽會（大阪關西世博）吉祥物「脈脈」為原型的雪雕。一名來自東京的遊客表示，「喜歡脈脈造型的作品，因為去年前往大阪關西世博觀光後，就喜歡上脈脈」。

共同社中文網報導，約60座冰雕在展區之一的薄野會場亮相；位在札幌市東區的Tsudome會場則設有巨大雪滑梯。

札幌雪祭始於1950年，往年都會吸引約200萬國內外遊客到訪。

札幌雪祭始於1950年，往年都會吸引約200萬國內外遊客到訪。 歐新社
札幌雪祭始於1950年，往年都會吸引約200萬國內外遊客到訪。 歐新社

