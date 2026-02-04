捷克大學終止孔子學院續與中方合作 專家：風險依舊

快訊

中央社／ 布拉格4日專電

捷克巴拉茨基大學3年前宣布終止與中國孔子學院合作。然而，捷克廣播電台揭露，學校與中方的合作並未真正結束，而是以一份號稱「更安全、更合適」的新合約持續進行。專家指出，新約在人事安排、教材來源到續約規定，仍存在安全風險

根據捷克廣播電台（irozhlas.cz）報導，孔子學院遍佈全球，在捷克設有2所孔子學院與2間孔子教室。

捷克第3大城奧洛摩茲（Olomouc）的孔子學院成立於2007年，是捷克最早的孔子學院，過去隸屬中國教育部直屬機構「中國國家對外漢語教學領導小組辦公室」（漢辦）。「漢辦」長期在海外學術環境中推動中國官方敘事、干預學術自由而遭國際批評，甚至包括要求刪除涉及台灣的學術內容。

位在奧洛摩茲的巴拉茨基大學（Palacky University）與漢辦合作長達15年。過去，奧洛摩茲孔子學院與巴拉茨基大學，曾因參與出版捷文版「習近平談治國理政」而引發爭議，被批評替中國威權體制提供意識形態正當性。

根據捷克廣播電台引述，捷克科學院漢學家克利梅斯（Ondřej Klimeš）指出，這類著作與孔子學院在海外推廣的官方文化敘事，本質上為服務中國政權的政治目標。這使得相關合作不僅是學術問題，也涉及國家安全。

● 巴拉茨基大學終止舊約 風險未除仍存疑慮

捷克與外國情報機構，長期將這類由中國官方支持的教育與文化機構視為潛在風險。

巴拉茨基大學在2023年正式終止與漢辦的原有合約，校方當時表示，此舉符合捷克的國際與國家安全政策。

捷克廣播電台記者觀察，孔子學院也在合約終止後，遷出巴拉茨基大學的校園建築，不再使用大學網域「upol」，網站上也移除校徽。

然而，2023年4月，巴拉茨基大學卻與中方簽署新合約，重新界定合作關係。新合約的簽署對象不再是「漢辦」，而是「北京外國語大學」（BFSU）。

巴拉茨基大學哲學學院院長斯特傑斯卡爾（JanStejskal）告訴捷克廣播電台，新合約與過去的最大差異，在於大學已終止與漢辦的直接關係，並將孔子學院自大學結構中分離，建立更受控的運作模式。

但是，捷克廣播電台指出，北京外國語大學與漢辦存在關聯。此外，新合約中提及漢辦於2020年成立的「中國國際中文教育基金會」（CIEF），此非營利組織機構接手孔子學院管理、運作與資金，旨在改善國際形象，並以中國大學為名義。

目前，孔子學院與巴拉茨基大學之間清楚可見的連結，是孔子學院偶爾舉辦的活動中，仍使用印著「帕拉茨基大學」名稱的看板。此外，巴拉茨基大學國際事務處職員多久里索娃（Dominka Ďurišová）同時是孔子學院的捷克籍院長。

斯特傑斯卡爾為此辯護：「她是大學中唯一定期與孔子學院接觸的人。同時必須強調，這樣的角色並非『機構混合』，而是在明確界定範圍內的行政協調，運作受到上級單位、資訊處理規範及大學標準機制的內部監督。」

●學術合作須納安全考量 中方仍影響學校人事與教材

2025年，巴拉茨基大學、捷克科學院與查理大學共同簽署「高等教育機構制度韌性備忘錄」，使學術機構在國際合作建立風險管理與保護機制。

捷克科學院制度韌性協調員澤德尼科娃（MáriaZedníková）告訴捷克廣播電台：「我們必須清楚知道合作對象是誰，並管理進出研究空間、網路系統與資料的權限，同時了解合作風險並加以降低。規則應事先設定，以保護智慧財產權並防止濫用。」

根據電台引述，捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）計畫分析師普羅哈茲科娃（Kateřina Procházková）表示：「從國際角度來看，基本評估並未改變。許多西方大學與專業機構仍將這種合作形式視為潛在的安全與政治風險。」

普羅哈茲科娃指出，從新合約來看，巴拉茨基大學哲學院與北京外國語大學的制度分離仍不夠明確，尤其在人事安排與教材來源方面，仍由中方主導。

中歐亞洲研究中心（CEIAS）執行主任西馬爾奇克（Matej Šimalčík）肯定限制孔子學院人員進入大學網路的措施，但指出新合約存在法律風險，例如未明確規定爭端解決地點，可能導致部分合作事項適用中國法律與中國法院管轄，而當地並無充分保障學術與其他自由。

西馬爾奇克警告，合約自動續約與高額損害賠償條款，使未來終止合作更加困難。

