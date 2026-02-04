好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

向來受到消費者喜愛的好市多（Costco）招牌商品「科克蘭美式大烤雞」，近日有美國消費者打算提出集體訴訟。原告指控，好市多長期以「無防腐劑」作為行銷標語，但實際成分卻包含「磷酸鈉」（Sodium phosphate）與「卡拉膠」（Carrageenan），涉嫌誤導消費者。

根據美國《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)及加拿大媒體《CBC》報導，兩名消費者1月22日到美國加州南區聯邦地方法院提交訴狀，原告指出，她們於2024年與2025年在加州門市購買烤雞時，正是基於產品標示「不含防腐劑」才做出購買決定。強調若事先得知產品含有相關添加劑，將不會購買，或至少不會支付相同的價格。

訴狀指出，好市多在美國透過標示與廣告，宣稱其烤雞「不含防腐劑、味精、人工香料或色素」(No Preservatives, MSG, Artificial Flavors or Colors)，卻在成分表中列出磷酸鈉與卡拉膠，這兩種添加劑具有延長保存期限、穩定質地與保持水分的功能，因此屬於具有防腐效果的成分，與行銷主張相互矛盾。

事實上，磷酸鈉與卡拉膠在食品工業中相當常見。前者用於保持水分、改善口感與穩定酸鹼值，後者則作為增稠與穩定劑，廣泛應用於肉品、乳製品與加工食品。美國食品藥物管理局（FDA）及加拿大衛生部均將兩者列為核准添加劑，認定在合法劑量下可安全使用。不過，原告主張，關鍵不在於是否安全，而在於「無防腐劑」的標示，是否對一般消費者來說，造成了誤導的效果。

對此，好市多則回應表示，目前已移除店內及產品線上標籤中「無防腐劑」字樣，以維持包裝與宣傳標示的一致性。公司並指出，使用磷酸鈉與卡拉膠是為了提升保濕度、口感及烹調過程中的產品一致性，且這些成分均獲食品安全主管機關核准。

原告律師事務所則表示，消費者合理依賴「無防腐劑」等明確標示來做出飲食選擇，好市多自身的成分表與行銷說法不符，已構成違法與不公平行為。訴狀同時指控好市多違反加州《消費者法律救濟法》、《虛假廣告法》以及華盛頓州《消費者保護法》，並尋求陪審團審判及集體訴訟認證。

好市多的烤雞長期以來以不到5美元（約新台幣157元，台灣則為189元）的低價供應廣受歡迎，常被視為吸引顧客上門的「虧本商品」。根據公司資料，2023年銷售量高達1.37億隻。