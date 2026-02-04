日本大選投開票恐遇大雪 4成投票所擬提前關閉

日本眾議院選舉將在本月8日投開票。日本總務省指出，截至3日，日本全國約42%的投票所預計在投開票當天提前關閉。總務省的相關業務負責人推測，「這可能是受到降雪影響」。

共同社中文網報導，氣象廳預測，日本大範圍地區會從7日左右開始將降下大雪。日本政府總務省因此呼籲選民，若投票日天氣惡劣，可積極使用事前投票的機制。

總務省昨天表示，單一選區與比例代表選區全部的計票作業，預計在本月9日中午結束。東京都預計最晚結束。

總務省也表示，投開票當天，日本全國將設立4萬4642處投票所，比前一次2024年眾議院選舉減少787處。而有1萬8537處投票所回報稱將提前結束投票，占全體投票所的約42%。

報導指出，為了減輕選務人員負擔，提前關閉投票所的比例正在上升。視天氣狀況變化，可能還有更多投票所選擇提前關閉。

「讀賣新聞」報導，擬提前關閉的投票所主要分布在積雪較多的北海道地區與東北地區。

根據日本公職選舉法規定，允許投票所在滿足一定條件下，提前最多4小時關閉。

氣象廳預測，本月6日起將有低氣壓向鄂霍次克海移動，且低氣壓會逐漸加強，可能會在本月7日到8日於日本附近形成強烈冬季氣壓分布。關東南部地區在7日也可能下雪。之後，冬季氣壓分布預計在9日起趨緩。

靠日本海一側的日本大範圍地區自1月下半月以來，持續降下大雪，多地積雪已超過往年水準。