燃料外洩問題再現 NASA載人繞月任務延至3月

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，「阿提米絲2號」巨型火箭在進行最終測試時發生燃料外洩問題，NASA 50多年來首次載人繞月飛行任務的發射時程將延至3月。

法新社報導，除了燃料外洩，測試過程中也出現其他狀況，粉碎了「阿提米絲2號」（Artemis 2）載人繞月任務最快可於8日執行的希望。下一個可能的發射窗口將於3月6日開啟。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在聲明中表示，團隊起初還能應對部分氫氣外洩問題，然而在模擬發射倒數逼近最後5分鐘時，洩漏問題再度加劇。

艾薩克曼說，相關作業已經喊卡，強調「安全始終是我們的優先事項，只有在我們認為已經做好充分準備，並且足夠安全執行這項歷史性任務時，我們才會進行發射」。

NASA官員在今天的簡報中指出，氫氣的能量密度很高，而體積密度非常低，且極難封存。

除此之外，在測試過程中，團隊也必須排除與艙門加壓有關的閥門故障，以及地面音訊不時中斷的問題。

這次出現的燃料外洩問題與當年導致「阿提米絲1號」（Artemis 1）發射任務延宕數月的狀況類似。2022年，阿提米絲1號在無人搭載的狀態下，成功繞月飛行。

阿提米絲2號任務管理團隊負責人霍尼卡特（JohnHoneycutt）坦言：「在地面測試中，能模擬的真實程度其實相當有限；儘管團隊力求以實際飛行狀態進行測試，但相關介面極為複雜，這次的狀況確實出乎預料。」

霍尼卡特說：「對我而言，這次測試最大的收穫，是讓火箭有機會把問題『說』給我們聽，而它確實做到了。」

阿提米絲2號任務預計歷時約10天，屆時4名太空人將在不登陸的情況下繞行月球飛行，將為NASA下一階段的阿提米絲計畫奠定基礎，也就是載人重返月球。

任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）在社群平台X寫道：「我們的組員今早與家人共進一頓平靜的早餐，明天就會重回崗位，為3月的繞月發射做準備。」