快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

燃料外洩問題再現 NASA載人繞月任務延至3月

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，「阿提米絲2號」巨型火箭在進行最終測試時發生燃料外洩問題，NASA 50多年來首次載人繞月飛行任務的發射時程將延至3月。

法新社報導，除了燃料外洩，測試過程中也出現其他狀況，粉碎了「阿提米絲2號」（Artemis 2）載人繞月任務最快可於8日執行的希望。下一個可能的發射窗口將於3月6日開啟。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在聲明中表示，團隊起初還能應對部分氫氣外洩問題，然而在模擬發射倒數逼近最後5分鐘時，洩漏問題再度加劇。

艾薩克曼說，相關作業已經喊卡，強調「安全始終是我們的優先事項，只有在我們認為已經做好充分準備，並且足夠安全執行這項歷史性任務時，我們才會進行發射」。

NASA官員在今天的簡報中指出，氫氣的能量密度很高，而體積密度非常低，且極難封存。

除此之外，在測試過程中，團隊也必須排除與艙門加壓有關的閥門故障，以及地面音訊不時中斷的問題。

這次出現的燃料外洩問題與當年導致「阿提米絲1號」（Artemis 1）發射任務延宕數月的狀況類似。2022年，阿提米絲1號在無人搭載的狀態下，成功繞月飛行。

阿提米絲2號任務管理團隊負責人霍尼卡特（JohnHoneycutt）坦言：「在地面測試中，能模擬的真實程度其實相當有限；儘管團隊力求以實際飛行狀態進行測試，但相關介面極為複雜，這次的狀況確實出乎預料。」

霍尼卡特說：「對我而言，這次測試最大的收穫，是讓火箭有機會把問題『說』給我們聽，而它確實做到了。」

阿提米絲2號任務預計歷時約10天，屆時4名太空人將在不登陸的情況下繞行月球飛行，將為NASA下一階段的阿提米絲計畫奠定基礎，也就是載人重返月球。

任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）在社群平台X寫道：「我們的組員今早與家人共進一頓平靜的早餐，明天就會重回崗位，為3月的繞月發射做準備。」

NASA 團隊 太空人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台科大技優團隊回鄉 用3D列印與在地連結

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

NBA／溫班亞瑪28分16籃板5阻攻 馬刺末節鎖死火箭逆轉勝

NASA飛機降落出事！起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

相關新聞

那天，他們自工地墜落：享譽國際的台北101大樓與工殤「伙伴碑」

本文為《那天, 他們自101工地墜落》（2026，印刻文學）書摘，選文內容由尹雯慧〈除了死亡，我們還留下什麼？〉、侯瀚〈五位工殤者，我們的伙伴〉刪修編撰而成。

澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

據日媒FNN報導，日本長野縣小谷村著名的「栂池高原滑雪場」（Tsugaike Mountain Resort）發生一起遊客被纜車拖行死亡的意外。一名22歲澳洲籍女遊客在搭乘吊椅纜車時，因背包扣環意外卡住座椅縫隙，無法下車而被懸掛半空，經搶救後於2月1日宣告不治。最新調查指出，纜車終點的「自動安全急停裝置」當時不明原因未啟動，成為釀禍關鍵。

強烈寒流襲美 紐約13人失溫喪命、近千人住進庇護所

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫...

難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自...

北海道放鳥接機還封鎖！台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

一名台灣旅客日前在日本北海道預約新千歲機場接機服務，卻在抵達當天臨時失聯並封鎖聯絡方式，導致日本包車司機在機場苦等近兩小時，引發業者跨海在社群平台尋人，事件迅速在台灣網路延燒。隨著討論擴大，包車業者於2日更新進度表示，該名放鳥旅客已主動聯繫，並承諾支付原訂接機費用。

淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

眾院監督委員會(House Oversight Committee)主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)，2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。