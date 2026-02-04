澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

據日媒「FNN」報導，日本長野縣小谷村著名的「栂池高原滑雪場」（Tsugaike Mountain Resort）發生一起遊客被纜車拖行死亡的意外。一名22歲澳洲籍女遊客在搭乘吊椅纜車時，因背包扣環意外卡住座椅縫隙，無法下車而被懸掛半空，經搶救後於2月1日宣告不治。最新調查指出，纜車終點的「自動安全急停裝置」當時不明原因未啟動，成為釀禍關鍵。

這起事故發生於1月30日。當時該名澳洲女子搭乘「栂池第2雙人吊椅纜車」，身上揹著後背包。營運公司調查發現，女子當時雖扣上了背包的胸扣，但並未扣上「腰部扣帶」。當纜車抵達山頂終點、乘客準備滑下時，女子垂下的腰扣不慎卡進吊椅縫隙中，導致她無法脫身，隨即被運轉中的纜車拖行並懸吊於半空中，背包背帶因此嚴重壓迫到頸部與胸腔。

雖然終點站的工作人員在發現異狀後，立即按下手動停止按鈕並進行急救，但女子被救下時已處於心肺停止狀態。經緊急送醫搶救兩天後，仍宣告不治。警方於3日公布死因，證實為頸部受壓迫窒息導致腦部嚴重缺氧。

營運公司坦承，該纜車終點站設有安全感應裝置，理論上若感應到乘客未下車或有異物經過，系統應會自動觸發急停。但事故當時，載著女子的纜車竟然「穿過」安全感應區，直到工作人員手動介入才停止。業者強調當天早晨例行檢查時裝置功能正常，目前該纜車已全面停駛，警方正針對設備故障和事故原因深入調查。