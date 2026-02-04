阿根廷森林火災延燒逾月逼近住宅 5省進入緊急狀態

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯3日專電

阿根廷南部巴塔哥尼亞（Patagonia）地區森林火災持續延燒，部分災區火勢已超過1個月仍未完全控制，截至3日統計已焚毀近23萬公頃林地。

在夏季高溫、強風與乾旱影響下，火勢再度擴大，阿根廷政府宣布丘布特省（Chubut）、里奧內格羅省（Rio Negro）、內烏肯省（Neuquen）、拉潘帕省（La Pampa）和聖克魯斯省（Santa Cruz）進入火災緊急狀態，超過600名消防人力與空中資源全力搶救。

據阿根廷媒體報導，火勢蔓延至地形崎嶇、交通不便的山區，目前丘布特南部最為嚴重，部分火線一度逼近重要道路與住宅區。持續多日乾燥氣候、強風與高溫，使火勢反覆復燃，增加控制難度，僅丘布特一省統計已燒毀4萬5000公頃林地。

巴塔哥尼亞火災已持續1個月，火勢並非單一地區，自去年12月進入夏季，多處火點陸續出現，期間雖局部受控，但氣候條件造成重新燃起，形成長時間的森林火勢。這類長期型野火近年在巴塔哥尼亞地區已非罕見。

阿根廷科學家葛羅斯費菲德（Javier Grosfeld）指出，近年阿根廷森林火災的型態已發生改變，火勢蔓延速度更快、強度更高。他形容這是一種「新一代火災」，與過去認知的火災性質不同，氣候變遷導致植被長期乾燥，成為助燃因素，也在每次大火後持續改變當地的生物多樣性。

Infobae報指出，根據歐盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）氣候監測資料，丘布特省森林火災在2026年1月的煙霧與氣體排放量創下當地歷史新高，持續數週的火災所產生的懸浮物，也對部分地區空氣品質與能見度造成影響。

