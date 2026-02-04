利比亞已故強人格達費之子 傳遭武裝幫派槍殺
已故利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）兒子塞夫．格達費（Seifal-Islam Kadhafi）的法國律師表示，塞夫．格達費今天在利比亞西部的住家遭槍手闖入殺害。
他的律師榭卡迪（Marcel Ceccaldi）說：「他今天下午2時（格林威治標準時間12時）…在金坦（Zintan）的家中，遭一組4人突擊隊殺害。」
53歲的塞夫．格達費曾被部分人士視為他父親的接班人，儘管他因涉嫌犯下違反人道罪而遭到國際刑事法院（ICC）發布逮捕令。
他在2021年宣布將競選總統，但這場選舉被無限期推遲。
他的幕僚阿布杜拉辛（Abdullah OthmanAbdurrahim）告訴利比亞的自由人電視台（Al-Ahrar），4名身分不明的男子闖入塞夫．格達費的住宅後，「先破壞了監視攝影機，然後將他處決」。
法新社報導，目前尚不清楚幕後主使者是誰。
榭卡迪指出，塞夫．格達費的一名親信幾天前曾告訴他，「他的維安出了問題」。
他說：「情況嚴重到部落領袖打電話給塞夫，告訴他『我會派人去確保你的安全』。但塞夫拒絕了。」
儘管在父親統治北非國家利比亞期間，塞夫．格達費並未擔任任何官方職位，但他曾被形容為利比亞事實上的總理，在2011年「阿拉伯之春」起義前，一直培養著溫和派與改革者的形象。
但他在面對起義時，矢言將讓國家「血流成河」，使得這樣的聲譽迅速崩毀。
位於海牙（The Hague）的國際刑事法院發出逮捕令後，塞夫．格達費於2011年11月在利比亞南部被捕。
的黎波里一間法院後來於2015年經過迅速審判後判處他死刑，但他獲得了特赦。
他的行蹤長期以來一直不明。榭卡迪說，他「經常四處移動」。
