法國再傳校園暴力 中學生持刀重傷美術老師被捕

中央社／ 馬賽3日綜合外電報導

法國檢方表示，法國南部一所中學今天發生學生持刀攻擊美術老師事件，60歲的女教師傷勢嚴重，命危，目前正在搶救中。

法新社報導，這名青少年至少對老師刺了三刀。南部土倫（Toulon）檢察官巴朗（Raphael Balland）指出，該學生隨後因涉嫌謀殺未遂被逮捕。

巴朗說，目前尚無跡象顯示出於「宗教或政治因素」。

他在記者會上補充：「我們目前所知的是，學生和這名老師最近曾有過衝突，他對她心存不滿。」

法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）表示，他正前往法國南部聖納里蘇梅爾（Sanary-sur-Mer）案發的La Guicharde中學，關切現場狀況。

他在社群平台X上寫道：「我立即想到受害者、她的家人以及整個教育界，我和大家一樣深感震驚。」

法國境內近年發生多起學生攻擊教師或同學事件。

去年，一名14歲男學生因涉嫌在6月持刀刺死一名教學助理，被控謀殺。這名31歲的女教學助理也是一位年幼男童的母親，事發時正在東部城鎮諾讓（Nogent）協助檢查背包。

另外，今年4月，西部城市南特（Nantes）亦發生學生持刀濫傷案，一名女孩被殺，數名學生受傷。

