風暴克莉絲汀重創葡萄牙後 伊比利半島再遇惡劣天氣

中央社／ 里斯本3日綜合外電報導

冬季風暴克莉絲汀（Kristin）重創南歐伊比利半島一週後，葡萄牙西班牙正嚴陣以待新一波風暴的來襲，有關當局警告這波惡劣的天氣恐引發洪水及更多災情。

路透社報導，葡萄牙國家海洋與大氣研究所（IPMA）昨晚表示，新的風暴李奧納多（Leonardo）預計自今天下午起影響葡萄牙一直持續到7日，鄰國西班牙預計自明天起受到波及。

葡萄牙國家海洋與大氣研究所指出，風暴李奧納多可能帶來持續且有時強烈的雨勢，中部蒙德戈角（Cabo Mondego）南方沿海地區瞬間陣風可達每小時75公里，高地區域每小時可達95公里。

不過，新風暴的風速預料將低於冬季風暴克莉絲汀的每小時超過200公里。克莉絲汀風暴1月28日清晨起橫掃葡萄牙中部，造成至少6人死亡，並對民宅、工廠及重要基礎設施帶來嚴重破壞。

葡萄牙國家公民保護及緊急救難署（ANEPC）副指揮官弗拉加（Daniela Fraga）昨晚向媒體表示，未來幾天的豪雨恐導致洪水和淹水，尤其是先前遭克莉絲汀風暴重創的地區。

根據電力公司E-Redes數據，約有13萬4000戶仍未恢復供電，其中約9萬5000戶位於葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區。

在西班牙，氣象單位也警告南部將出現強烈且持續降雨，格拉薩萊馬（Grazalema）山區24小時累積雨量可超過200至250毫米。由於河流水位上升，官方已發布嚴重淹水風險警報。

風暴 葡萄牙 西班牙

