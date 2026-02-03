強烈寒流襲美 紐約13人失溫喪命、近千人住進庇護所

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫而喪生，另有超過930人住進庇護所。

法新社報導，曼達尼指出，紐約這座大都會「極有可能正處於城市歷史上華氏32度（攝氏0度）以下持續時間最長的天氣中」。

曼達尼告訴媒體記者，這波寒流期間，紐約已有16人死亡，其中13人的死因被認為與體溫過低有關，另外3人因藥物過量致死。這些罹難者事發時都沒有露宿街頭，其中一部分人曾與緊急收容服務機構聯繫。

他表示，紐約市已啟動緊急避寒中心，並調撥20輛配有醫療專業人員的車輛，「截至今天上午，我們已協助超過930人進入庇護所或安全住所，同時已將18名被認定對自己或他人構成危險的民眾，強制送往相關機構安置」。

根據官方統計，2005年至2021年間，紐約每年與寒冷相關的死亡人數介於9至27人不等，2021年增至34人，2022年則達54人。