中央社／ 紐約2日綜合外電報導
美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫而喪生，另有超過930人住進庇護所。示意圖／AI生成
美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫而喪生，另有超過930人住進庇護所。示意圖／AI生成

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫而喪生，另有超過930人住進庇護所。

法新社報導，曼達尼指出，紐約這座大都會「極有可能正處於城市歷史上華氏32度（攝氏0度）以下持續時間最長的天氣中」。

曼達尼告訴媒體記者，這波寒流期間，紐約已有16人死亡，其中13人的死因被認為與體溫過低有關，另外3人因藥物過量致死。這些罹難者事發時都沒有露宿街頭，其中一部分人曾與緊急收容服務機構聯繫。

他表示，紐約市已啟動緊急避寒中心，並調撥20輛配有醫療專業人員的車輛，「截至今天上午，我們已協助超過930人進入庇護所或安全住所，同時已將18名被認定對自己或他人構成危險的民眾，強制送往相關機構安置」。

根據官方統計，2005年至2021年間，紐約每年與寒冷相關的死亡人數介於9至27人不等，2021年增至34人，2022年則達54人。

紐約 寒流 美國

相關新聞

北海道放鳥接機還封鎖！台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

一名台灣旅客日前在日本北海道預約新千歲機場接機服務，卻在抵達當天臨時失聯並封鎖聯絡方式，導致日本包車司機在機場苦等近兩小時，引發業者跨海在社群平台尋人，事件迅速在台灣網路延燒。隨著討論擴大，包車業者於2日更新進度表示，該名放鳥旅客已主動聯繫，並承諾支付原訂接機費用。

強烈寒流襲美 紐約13人失溫喪命、近千人住進庇護所

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天表示，1月下旬一波強烈寒流席捲美國多個地區，紐約市累計13人因失溫...

淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

眾院監督委員會(House Oversight Committee)主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)，2...

5300艾普斯坦檔案 提及川普3.8萬次 2000年代初期是朋友

美國司法部上月30日公布新一批約300萬頁的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，這些文件充斥著川普的名字，儘...

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

司法部日前公布最後一批300萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從川普總統、科技巨頭馬斯克（Elon Musk）...

英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查

英國首相施凱爾(Keir Starmer)正向英國前駐美大使曼德森(Peter Mandelson)施壓，要求其就艾普斯...

