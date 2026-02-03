快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

新加坡航展 學者：無人機與反無人機系統受矚

中央社／ 新加坡3日專電

新加坡航空展本週展開，國防學者今天表示，此次航展的亮點包括無人機與反無人機系統；台灣在軍工領域有不少具關鍵技術的「隱形冠軍」，未來可藉參訪等方式，讓國際業者認識台灣優勢並開拓B2B商機。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）3日至8日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。中央社等國際媒體受邀參與，並出席相關展演與論壇。

帶領學生到訪新加坡航展的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑，下午接受中央社訪問表示，此次航展值得關注的重點領域包括無人機與反無人機系統。

他指出，自俄烏戰爭爆發以來，無人機已成為國防議題的討論焦點，中小型無人機的發展趨勢逐漸朝向碳纖維、模組化等技術，各國也出現將無人機視為彈藥的概念，如何快速補充成為關鍵課題。

林穎佑指出，無人機與反無人機系統皆是未來重要發展方向，尤其反無人機系統如何維持穩定電力供應，是實務運用上的挑戰。此次航展也可觀察到相關技術，著重於提升電力使用效率與系統整合能力。

新加坡副總理顏金勇2日晚間出席晚會致詞時提及，航太供應鏈正在重組，企業在選擇關鍵製造、維修與工程據點時，不僅考量成本，而且更重視韌性、可靠性與長期營運的確定性。

林穎佑表示，新加坡航展向來是亞洲各國爭相參與的重要平台，展示內容不僅限於飛機與武器系統，與軍工相關的科技與零組件同樣是亮點。

談及台灣角色，他認為，台灣在軍工領域擁有不少具備關鍵技術的「隱形冠軍」，具備相當實力，未來可透過參訪等方式，讓國際業者更深入認識台灣產業優勢，不僅侷限於B2C（企業對消費者）市場，也可進一步開拓B2B（企業對企業）合作與商機。

新加坡航空 軍工 林穎佑

延伸閱讀

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

錦明搶進無人機 展望正向

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

相關新聞

北海道放鳥接機還封鎖！台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

一名台灣旅客日前在日本北海道預約新千歲機場接機服務，卻在抵達當天臨時失聯並封鎖聯絡方式，導致日本包車司機在機場苦等近兩小時，引發業者跨海在社群平台尋人，事件迅速在台灣網路延燒。隨著討論擴大，包車業者於2日更新進度表示，該名放鳥旅客已主動聯繫，並承諾支付原訂接機費用。

淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

眾院監督委員會(House Oversight Committee)主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)，2...

5300艾普斯坦檔案 提及川普3.8萬次 2000年代初期是朋友

美國司法部上月30日公布新一批約300萬頁的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，這些文件充斥著川普的名字，儘...

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

司法部日前公布最後一批300萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從川普總統、科技巨頭馬斯克（Elon Musk）...

英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查

英國首相施凱爾(Keir Starmer)正向英國前駐美大使曼德森(Peter Mandelson)施壓，要求其就艾普斯...

賓州、紐約2土撥鼠同聲預測：春天6周後才會來

雖然天寒地凍，格外嚴寒，大家都盼望冬天趕快結束，但賓州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)在2日舉行的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。