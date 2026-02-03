新加坡航展 學者：無人機與反無人機系統受矚

新加坡航空展本週展開，國防學者今天表示，此次航展的亮點包括無人機與反無人機系統；台灣在軍工領域有不少具關鍵技術的「隱形冠軍」，未來可藉參訪等方式，讓國際業者認識台灣優勢並開拓B2B商機。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）3日至8日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。中央社等國際媒體受邀參與，並出席相關展演與論壇。

帶領學生到訪新加坡航展的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑，下午接受中央社訪問表示，此次航展值得關注的重點領域包括無人機與反無人機系統。

他指出，自俄烏戰爭爆發以來，無人機已成為國防議題的討論焦點，中小型無人機的發展趨勢逐漸朝向碳纖維、模組化等技術，各國也出現將無人機視為彈藥的概念，如何快速補充成為關鍵課題。

林穎佑指出，無人機與反無人機系統皆是未來重要發展方向，尤其反無人機系統如何維持穩定電力供應，是實務運用上的挑戰。此次航展也可觀察到相關技術，著重於提升電力使用效率與系統整合能力。

新加坡副總理顏金勇2日晚間出席晚會致詞時提及，航太供應鏈正在重組，企業在選擇關鍵製造、維修與工程據點時，不僅考量成本，而且更重視韌性、可靠性與長期營運的確定性。

林穎佑表示，新加坡航展向來是亞洲各國爭相參與的重要平台，展示內容不僅限於飛機與武器系統，與軍工相關的科技與零組件同樣是亮點。

談及台灣角色，他認為，台灣在軍工領域擁有不少具備關鍵技術的「隱形冠軍」，具備相當實力，未來可透過參訪等方式，讓國際業者更深入認識台灣產業優勢，不僅侷限於B2C（企業對消費者）市場，也可進一步開拓B2B（企業對企業）合作與商機。