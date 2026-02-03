聽新聞
難以置信！家人被捲外海 13歲「超人」少年獨泳4小時回岸上求救成功

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲西澳省地理灣。資料照片。路透
澳洲西澳省地理灣。資料照片。路透

澳洲一名13歲少年在西澳省西南部海域度假期間，遭逢家人乘立槳及獨木舟被捲往外海，在天色漸暗、海況惡劣的情況下，他奮力獨自游泳4個小時回到岸上求救，最終成功救回母親、弟弟與妹妹。

澳洲衛報與BBC報導，這家人事發當時正在距離伯斯以南約200公里的昆爾特立（Quindalup）度假，1月30日下午一陣強風將他們的充氣式立式划槳板與獨木舟從地理灣（Geographe Bay）推向外海。少年嘗試划著獨木舟返回岸邊求助，但船隻進水，迫使他改以游泳方式返回岸上，最終游了4公里，成功抵達岸邊並發出求救警報。

少年事後接受天空新聞採訪時表示，在歷經數小時游泳後，他一上岸便跑去尋求協助。他回憶，當時不斷在心中對自己說「今天不行，今天不行，今天不行」，並在海中交替使用蛙泳、自由泳與求生仰泳撐回岸邊；抵達沙灘時體力耗盡當場倒下，隨後仍強忍疲憊，衝刺約2公里才找到電話報警。

西澳警方當天下午6時接獲通報，隨即動員多個單位展開搜救行動，包括西澳水警、當地海上救援志工及西澳救援直升機，並於晚間8時30分發現一名47歲女子、一名12歲男童與一名8歲女童緊抓著一塊立式划槳板。一艘志願海上救援船隨後趕抵現場，將三人全數救出。

澳洲廣播公司（ABC）報導，志願海上救援隊表示，「這家人展現出的勇敢、體力與勇氣令人難以置信，尤其是那名游了4公里去報警的年輕小夥子。」

指揮官布雷斯蘭德（Paul Bresland）接受澳廣採訪時指出，這家人被發現時距離岸邊約14公里，已在惡劣海況中踩水數小時；少年並能詳細描述獨木舟與立式划槳板的顏色，對搜救行動極為關鍵。他也透露，這名青少年先穿著救生衣游了2個小時，之後脫下救生衣，又再游了2個小時，直言其表現堪稱「超人」。

布雷斯蘭德表示：「他自己說前2個小時是穿著救生衣游回來的。這名勇敢的小夥子覺得自己穿著救生衣撐不下去，於是把救生衣丟掉，又游了接下來2個小時，且沒有穿救生衣。」

當地救護人員對這家人進行評估後，將他們送醫治療。救護部門發言人表示，這是一次「非凡的救援行動」，並稱讚這名少年「勇敢的行為」。事後，這家人已出院，並前往拜訪海上救援隊，向救援人員表達感謝。

西澳警方警務督察布拉德利（James Bradley）感謝所有參與此次成功救援任務的人員，並表示此事提醒大眾，海洋狀況可能迅速改變。他說：「幸好三人當時都穿著救生衣，這對他們的生存有所助益。」他並補充指出：「這名13歲男孩的行動實在值得高度讚揚；他的決心與勇氣，最終挽救了他母親與弟妹的性命。」

