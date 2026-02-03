快訊

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
根據泛歐聯盟調查，歐洲約有85%的蘋果含有多種農藥殘留，部分樣本甚至檢出高達七種化學物質。（Photo by Matheus Cenali on Unsplash under C.C License）
歐洲進口的蘋果有多種農藥殘留！根據泛歐聯盟調查，歐洲約有85%的蘋果含有多種農藥殘留，部分樣本甚至檢出高達七種化學物質。專家警告，長期接觸這類蘋果恐引發癌症或不孕症，消費者應選購有機產品或削皮食用，減少農業對身體的危害。

歐洲蘋果農藥殘留

衛報》報導，反農藥使用組織泛歐聯盟在法國、西班牙、義大利和波蘭在內的13個歐洲國家購買了約60顆蘋果，並對其化學殘留進行分析。結果顯示，歐洲生產的蘋果約有85%的樣本含有多種農藥殘留物，部分甚至顯示出多達七種不同的化學物質。

事實上，蘋果是歐洲最受歡迎的水果之一，也是最常使用農藥的水果，每年平均約有35次的農藥處理，主要用於防治蘋果黑星病。儘管農藥殘留在歐盟規定的最大容許量之下，但泛歐聯盟警告，「混合效應」可能造成額外風險，即消費者同時接觸多種農藥於單一產品中。

對此，歐洲食品安全局僅單獨評估農藥殘留，而非評估多種物質多次暴露的風險，尤其針對85%含有多種殘留物的蘋果，其食用安全性仍無法確認，並可能導致癌症和不孕症。

農藥混合物評估

歐洲新聞網》報導，歐盟委員會與歐洲食品安全局自2021年起致力於擴大累積風險評估，並涵蓋更多農藥群體，目標是在2030年前全面納入法律。然而，「農藥混合物」問題的工作複雜，將涉及大量資料集、新軟體工具，以及與歐盟和國際夥伴的廣泛合作。

如今，歐洲食品安全局正在指導最大殘留濃度的申請，並於農藥預定使用授權前進行前瞻性累積風險評估。泛歐聯盟也建議，消費者應購買有機蘋果或剝皮傳統種植的蘋果，減少農業對身體的危害。

【更多精采內容，詳見

農藥殘留 風險 消費者

