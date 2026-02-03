快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

人類擁有第七感？ 可遠端偵測隱藏物體

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國人類行為研究發現，人類擁有「遠端觸覺」這項未曾發現的感官能力，可以偵測未接觸的隱藏物。（Photo by Hrant Khachatryan on Unsplash under C.C License）
英國人類行為研究發現，人類擁有「遠端觸覺」這項未曾發現的感官能力，可以偵測未接觸的隱藏物。（Photo by Hrant Khachatryan on Unsplash under C.C License）

人類感官能力又多一個！英國人類行為研究發現，人類擁有「遠端觸覺」這項未曾發現的感官能力，即，可透過沙子等介質感知物體引起的機械擾動，進而偵測未接觸的隱藏物。對此，人類遠端觸覺的精準度達70.7%，並挑戰了傳統觸覺必須依靠接觸的感知理論。

「遠端觸覺」感官能力

SciTechDaily》報導，倫敦瑪麗皇后大學與倫敦大學學院研究團隊發現，人類擁有一種稱為「遠端觸覺」的感官能力，即可在未直接接觸物體的情況下進行偵測，並透過沙子中的微弱移動感知埋藏物體。

實驗中，人類在沙子中移動手指並找到隱藏立方體，如同濱鳥的覓食方式，其透過顆粒材料中的壓力與運動變化來定位食物。事實上，這項技能在某些動物物種中已有記載，但這是首次在人類身上記錄到的「遠端觸覺」能力，並挑戰了傳統觸覺必須依靠接觸的觀念。

NDTV》指出，人類能以70.7%的精度偵測近距離的埋藏物體，有時甚至超越機器人，後者在遠端觸控偵測物體時的精度僅達40%。未來，遠端觸控可應用於多個領域，例如：考古學無損定位文物、偵測埋藏危機或失蹤人員，以及太空探索。

「第七感」觸覺技能

如今，人類擁有隱藏的「第七感」，即在不觸碰物體的情況下察覺物體，進一步擴展對觸覺感知範圍的理解，並提供一種人類觸覺技能的量化證據。

倫敦大學學院機器人與人工智慧副教授賈蒙表示，該研究也強調人類與機器人研究如何相互啟發，人體實驗指導機器人的學習方法，而機器人表現為解讀人類資料提供新的視角，並展現跨領域合作如何激發基礎發現與技術創新。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

阻礙你成為有錢人的要因 Hedera Hashgraph日韓法人代表：「2字」一言以蔽之

發現薇趨勢／隱性知識的滅絕危機

為了毛孩親赴烏克蘭！山田茜寫好遺書「房產全給外人」

對話式AI彷彿當代《哈利波特》瑞斗日記？我們應該如何看待科技哲學與倫理議題

相關新聞

登喜馬拉雅山遇暴風雪…網紅零下10度凍死 比特犬不吃不喝4天「忠心守屍」

一名19歲網紅維克西特和14歲的表弟攀登喜馬拉雅山脈巴爾馬尼神廟（Bharmani Temple）路段，兩人一月下旬出發後失聯，當局搜救隊4天後找到他們時，兩人已身亡。

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

歐洲進口的蘋果有多種農藥殘留！根據泛歐聯盟調查，歐洲約有85%的蘋果含有多種農藥殘留，部分樣本甚至檢出高達七種化學物質。專家警告，長期接觸這類蘋果恐引發癌症或不孕症，消費者應選購有機產品或削皮食用，減少農業對身體的危害。

人類擁有第七感？ 可遠端偵測隱藏物體

人類感官能力又多一個！英國人類行為研究發現，人類擁有「遠端觸覺」這項未曾發現的感官能力…

繼直播「獨攀台北101」後 Netflix將再直播3月BTS回歸演唱會

製播「黑白大廚」等火紅南韓美食節目的Netflix，將串流直播韓團防彈少年團（BTS）於3月舉行的回歸演唱會，可能是Ne...

日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

不少外國遊客對日本最驚訝的不是自然風景，而是細緻周到且高品質的服務。根據日媒「Hint-Pot」整理3組外國旅人的分享，來自俄羅斯、澳洲與德國的受訪者，都對日本日常生活裡的服務細節留下深刻印象。

印度6歲女童遭食物誘騙到廢屋！被3男性侵大出血陷昏迷 嫌犯身份驚人

印度發生幼童被性侵案。綜合媒體報導，1名6歲女童疑因有人聲稱給錢買食物而誘騙到廢屋，其後遭3名男子綁住雙手和封嘴，繼而將她性侵，完事後威脅她不得透露事件。女童回家後因重傷而一度無法行走，甚至大出血陷入昏迷，母親大驚用水潑醒女兒，她仍稱是自己跌傷，案件最終曝光，女童送院接受治理，情況穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。