人類擁有第七感？ 可遠端偵測隱藏物體

人類感官能力又多一個！英國人類行為研究發現，人類擁有「遠端觸覺」這項未曾發現的感官能力，即，可透過沙子等介質感知物體引起的機械擾動，進而偵測未接觸的隱藏物。對此，人類遠端觸覺的精準度達70.7%，並挑戰了傳統觸覺必須依靠接觸的感知理論。

「遠端觸覺」感官能力

《SciTechDaily》報導，倫敦瑪麗皇后大學與倫敦大學學院研究團隊發現，人類擁有一種稱為「遠端觸覺」的感官能力，即可在未直接接觸物體的情況下進行偵測，並透過沙子中的微弱移動感知埋藏物體。

實驗中，人類在沙子中移動手指並找到隱藏立方體，如同濱鳥的覓食方式，其透過顆粒材料中的壓力與運動變化來定位食物。事實上，這項技能在某些動物物種中已有記載，但這是首次在人類身上記錄到的「遠端觸覺」能力，並挑戰了傳統觸覺必須依靠接觸的觀念。

《NDTV》指出，人類能以70.7%的精度偵測近距離的埋藏物體，有時甚至超越機器人，後者在遠端觸控偵測物體時的精度僅達40%。未來，遠端觸控可應用於多個領域，例如：考古學無損定位文物、偵測埋藏危機或失蹤人員，以及太空探索。

「第七感」觸覺技能

如今，人類擁有隱藏的「第七感」，即在不觸碰物體的情況下察覺物體，進一步擴展對觸覺感知範圍的理解，並提供一種人類觸覺技能的量化證據。

倫敦大學學院機器人與人工智慧副教授賈蒙表示，該研究也強調人類與機器人研究如何相互啟發，人體實驗指導機器人的學習方法，而機器人表現為解讀人類資料提供新的視角，並展現跨領域合作如何激發基礎發現與技術創新。

