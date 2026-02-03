登喜馬拉雅山遇暴風雪…網紅零下10度凍死 比特犬不吃不喝4天「忠心守屍」

印度發生幼童被性侵案。綜合媒體報導，1名6歲女童疑因有人聲稱給錢買食物而誘騙到廢屋，其後遭3名男子綁住雙手和封嘴，繼而將她性侵，完事後威脅她不得透露事件。女童回家後因重傷而一度無法行走，甚至大出血陷入昏迷，母親大驚用水潑醒女兒，她仍稱是自己跌傷，案件最終曝光，女童送院接受治理，情況穩定。

2026-02-03 08:42