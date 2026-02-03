登喜馬拉雅山遇暴風雪…網紅零下10度凍死 比特犬不吃不喝4天「忠心守屍」
一名19歲網紅維克西特和14歲的表弟攀登喜馬拉雅山脈巴爾馬尼神廟（Bharmani Temple）路段，兩人一月下旬出發後失聯，當局搜救隊4天後找到他們時，兩人已身亡。
根據《獨立報》報導，現場還有一隻比特犬守在兩人身邊，搜救人員想靠近屍體時，甚至還表現出攻擊性，經安撫後才允許搜救人員接近。
該比特犬是維克西特飼養的寵物，搜救人員表示，這隻狗狗在主人失事的這段時間完全沒有移動、沒有進食，忍受著零下低溫和暴風雪，忠心守護在主人身邊。
據了解，維克西特經常爬山，社群上常出現登山相關貼文，此次行程也做好準備，有至少能容納兩人的徒步帳篷、睡袋、乾糧等必需品，然而不幸遇上強烈暴風雪，氣溫驟降到零下10度，兩人因此受困死亡。
