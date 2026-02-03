西班牙醫院完成開創性顏面移植 創安樂死患者捐臉首例
西班牙巴塞隆納一家醫院今天表示，院方已完成一例開創性的臉部移植手術，捐贈者在接受輔助安樂死程序前主動表明願意捐出臉部，創下全球首個安樂死患者捐臉的案例。
路透社報導，巴塞隆納知名的希伯倫谷醫院（Valld'Hebron）在聲明中說，這起複雜手術涉及移植臉部中央的複合組織，需要約100名專業人士參與，包括精神科醫師與免疫學家。
醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）說，捐贈者展現出「令人嘆為觀止的成熟度」。
她說：「一個決定終結自己生命的人，卻把其中一個最後心願獻給陌生人，給了對方如此重要的重生機會。」
受贈者卡默（Carme）因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，影響她說話、進食與視力。
卡默今天在記者會中表示：「當我在家照鏡子時，我覺得我愈來愈像原本的自己了。」她補充說，她康復情況非常良好。
根據報導，在顏面移植這類案例中，捐贈者與受贈者必須性別相同、血型相符，頭部尺寸也要相近。
西班牙人口約為4940萬，在器官移植領域領先全球已逾30年。2021年，西班牙成為第4個將安樂死合法化的歐盟國家。
在西班牙迄今完成的6例顏面移植手術中，有一半是由希伯倫谷醫院團隊負責執行。這家位於加泰隆尼亞（Catalan）的醫院在2010年完成全球首例全臉移植手術。
基於隱私因素，醫院發言人拒絕透露手術執行的確切日期，僅表示是在2025年秋季進行。
根據西班牙衛生部數據，西班牙去年共完成約6300起器官移植手術，其中以腎臟移植最為常見。
政府數據顯示，2024年共有426人接受輔助安樂死。
