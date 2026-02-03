家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

快訊

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲救援人員讚賞一名13歲少年發揮「超乎常人」的求生本能，在波濤洶湧的澳洲外海中途脫掉救生衣，奮力游了4個小時尋求救援，最後救回受困海中的家人。

法新社報導，這名少年1月30日與家人在西澳州（Western Australian）觀光小鎮昆爾特立（Quindalup）度假時，他的母親與兩名年幼手足在附近海域划獨木舟與立槳時被沖到海中，他見狀游了4公里游回岸邊報警求救。

根據英國廣播公司（BBC），西澳警方今天在聲明中表示，這名少年於1月30日傍晚6時成功報警，隨後警方在巴瑟頓郡（Busselton）附近的昆爾特立海灘展開大規模搜救行動。

海上救援志工布雷斯蘭（Paul Bresland）說，這名少年歷經4個小時的長游救回他的家人。這名男孩的家人最後是在晚間8時30分被救援直升機發現，當時他們緊抓著一塊槳板，在距岸邊約14公里的海中漂浮。

布雷斯蘭接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問時說：「男孩估計，他前兩個小時是穿著救生衣游泳。後來，這名勇敢的小夥子覺得穿著救生衣游不回去，索性把救生衣脫掉，在接下來兩個小時沒穿救生衣繼續游。」

布雷斯蘭形容這名少年發揮「超乎常人」的表現。他說：「我心想，這太不可思議了。」

警察督察布萊德雷（James Bradley）說，這名少年的行為「必須受到大力讚揚」。他告訴ABC：「他的決心與勇氣，最後救了他的母親與弟弟妹妹。」

