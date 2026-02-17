婚禮進場太神！新郎穿西裝「連續後空翻」全場轟動 影片引驚呼：以為AI

快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本新郎策劃了別開生面的婚禮進場。婚禮示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一般婚禮新人進場通常莊重溫馨，但日本有一場婚禮卻讓全場賓客大吃一驚。一段在社群平台Threads上瘋傳的影片顯示，一名穿著白色燕尾服的新郎在進場時，竟當場上演高難度的「5次連續後空翻」，行雲流水的動作讓網友誤以為是特效，驚呼：「這畫面太不可思議，是AI生成的嗎？」

據日媒「ねとらぼ」報導，這名「身手矯健」的新郎名為卓馬（@oya_taku0714）。他從小學到大學都是體操選手，不僅曾參加巨型跳箱比賽，2024年更出戰全日本體操大師賽，擁有深厚的體操實力。他與交往三年的女友結婚時，為現場來賓提供了這場「專屬驚喜」。

影片中可見，婚禮會場大門開啟後，身穿全套白色西裝的新郎先是向賓客深深一鞠躬。正當大家以為他要揮手走進會場時，他突然背對走道，立刻開始後空翻。儘管穿著合身的西裝與皮鞋，他仍精準地連續做出5個後空翻，動作俐落且穩定，最後完美落地並擺出體操選手的招牌姿勢，全場瞬間爆出歡呼與掌聲。

除了特技般的進場，影片結尾的一幕更讓無數網友動容。當卓馬完成表演後，穿著正式和服的母親早已等候在旁，幫兒子重新穿上剛剛脫下的西裝外套，整理儀容，母子倆隨後開心擊掌。網友紛紛留言讚嘆：「穿皮鞋還能這麼穩，太神了」、「這影片絕對會成為傳家之寶的」、「動作順到我以為是AI」。更有感性的網友表示：「看到媽媽幫忙穿外套那幕直接噴淚，彷彿重現了小時候媽媽幫忙穿幼稚園制服外套的畫面。」

