印度6歲女童遭食物誘騙到廢屋！被3男性侵大出血陷昏迷 嫌犯身份驚人

印度發生幼童被性侵案。綜合媒體報導，1名6歲女童疑因有人聲稱給錢買食物而誘騙到廢屋，其後遭3名男子綁住雙手和封嘴，繼而將她性侵，完事後威脅她不得透露事件。女童回家後因重傷而一度無法行走，甚至大出血陷入昏迷，母親大驚用水潑醒女兒，她仍稱是自己跌傷，案件最終曝光，女童送院接受治理，情況穩定。

警方經調查後拘捕3人，發現涉案男子竟是未成年少年，其中13歲和14歲少年率先落網，另1名15歲少年一度逃走，最終仍被捕。

女童稱呼3名被捕人為「哥哥」

外媒於今年1月報導，事件發生在德里（Delhi）東北部的巴詹普拉（Bhajanpura），受害6歲女童及其家人和涉案3名疑犯本身住得很近，女童兄長更和疑犯是好友關係，女童稱呼他們「哥哥」（Bhaiya），但女童兄長其後過世，一家人搬到附近地方。

被性侵後大出血無法走路 傷勢有可疑

事發今年1月18日晚上約7時，受害女童踉蹌返家時，被母親發現嚴重失血，隨後陷入昏迷，母親大驚用水潑向女兒臉部，女傷者甦醒後聲稱自己跌傷，其中1名疑犯走近，同樣指女童的確跌傷。但母親發現女兒傷到無法走路，不像跌倒所致，認為傷勢有可疑，於是持續安撫女兒，女童最終如實說出真相。

用假鈔誘騙性侵

據報導，3名少年較早前聲稱給予10盧比（約新台幣3.5元）買食物，引誘女童到附近1棟2層高的廢棄房屋樓頂，該處本身是3人製作手鐲的地方，環境僻靜，他們伺機將女童綁手封嘴性侵，事後恐嚇她不得向其他人透露事件。

3名涉案少年先後落網

警方經調查後，在案發現場發現血跡，搜集足夠證據，拘捕13歲和14歲少年，餘下1名15歲少年和其家人曾不知去向，相信逃到哈爾邦（Bihar），警方經調查後成功拘捕該名15歲少年。據了解，其中1名疑犯被自己母親大義滅親安排自首。

女傷者目前情況穩定

女童送院接受治理，目前情況穩定，正在康復中，女童父親本身是人力車車伕，但為了陪伴女兒而暫時停工，他認為「即使這3名疑犯年紀尚小，但都應該受到嚴懲」。

