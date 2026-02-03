快訊

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

聽新聞
0:00 / 0:00

比利時村莊21名好友集資中頭獎 抱回46億元

中央社／ 比利時津厄姆2日綜合外電報導
比利時一座村莊的21名好友，共同贏得歐洲樂透彩。 路透
比利時一座村莊的21名好友，共同贏得歐洲樂透彩。 路透

比利時一座村莊的21名好友，1月30日共同贏得歐洲樂透彩（Euro Millions）1.23億歐元（約新台幣46億元）的頭獎，迅速成為全鎮熱議的話題。

這群好友都住在法蘭德斯（Flanders）地區的津厄姆村（Zingem），在均分獎金後，每個人預計可分得約580萬歐元。

一名已退休的得主瑪麗安（Marianne）今天在售出中獎彩券的麵包店外受訪時，仍對這消息感到震驚不已。她告訴法新社：「580萬歐元。是的，這太不可思議了！」

她回憶起1月30日意識到中獎的瞬間說：「我邊哭邊顫抖，看著我的丈夫說，這是怎麼一回事？」

「我們擁抱彼此，並告訴對方說，我們要理智一點，別做任何傻事。」

即便如此，也少不了慶祝活動，21名得主當天晚上就在當地一家咖啡館聚會，用大量的氣泡飲來慶祝。

她說，當他們夫妻倆抵達時，現場充滿了歡樂的笑聲，還有兩杯香檳在等著他們。

她說：「這（中獎）會讓生活輕鬆一些，對孩子和孫兒會非常好，他們將會有美好的未來，這才是最重要的事。」

至於贏得如此巨額大獎的秘訣為何，售出這張中獎彩券的商店老闆塔爾維（Redgy Taerwe）表示，這主要都是靠運氣。

他說：「週五早上，他們來這裡要求買一張大約105歐元的『電腦選號』（quick pick）。」他補充道：「就這樣，他們就中獎了。」

這次的頭獎金額高達1億2355萬5827歐元，是比利時有史以來最高額的獎金之一。

彩券 頭獎

延伸閱讀

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

NBA／雷霆已無緣平勇士73勝紀錄 比利時後衛缺陣時一勝難求

all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

相關新聞

日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

不少外國遊客對日本最驚訝的不是自然風景，而是細緻周到且高品質的服務。根據日媒「Hint-Pot」整理3組外國旅人的分享，來自俄羅斯、澳洲與德國的受訪者，都對日本日常生活裡的服務細節留下深刻印象。

印度6歲女童遭食物誘騙到廢屋！被3男性侵大出血陷昏迷 嫌犯身份驚人

印度發生幼童被性侵案。綜合媒體報導，1名6歲女童疑因有人聲稱給錢買食物而誘騙到廢屋，其後遭3名男子綁住雙手和封嘴，繼而將她性侵，完事後威脅她不得透露事件。女童回家後因重傷而一度無法行走，甚至大出血陷入昏迷，母親大驚用水潑醒女兒，她仍稱是自己跌傷，案件最終曝光，女童送院接受治理，情況穩定。

比利時村莊21名好友集資中頭獎 抱回46億元

比利時一座村莊的21名好友，1月30日共同贏得歐洲樂透彩（EuroMillions）1.23億歐元（約新台幣46億元）的...

印媒：富士康被控未助在地人就業 印度民眾揚言抗議

印度媒體報導，印度卡納塔卡邦（Karnataka）的村級自治單位指控富士康（Foxconn）拖欠稅款、未提供在地民眾就業...

澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡...

泰國「貓經濟」逆勢成長 旅遊停滯也擋不住養貓熱潮

泰國的貓咪愛好者市場正在快速成長，規模大到連政府都將這種寵物視為經濟的重要一環

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。