比利時村莊21名好友集資中頭獎 抱回46億元

比利時一座村莊的21名好友，1月30日共同贏得歐洲樂透彩（Euro Millions）1.23億歐元（約新台幣46億元）的頭獎，迅速成為全鎮熱議的話題。

這群好友都住在法蘭德斯（Flanders）地區的津厄姆村（Zingem），在均分獎金後，每個人預計可分得約580萬歐元。

一名已退休的得主瑪麗安（Marianne）今天在售出中獎彩券的麵包店外受訪時，仍對這消息感到震驚不已。她告訴法新社：「580萬歐元。是的，這太不可思議了！」

她回憶起1月30日意識到中獎的瞬間說：「我邊哭邊顫抖，看著我的丈夫說，這是怎麼一回事？」

「我們擁抱彼此，並告訴對方說，我們要理智一點，別做任何傻事。」

即便如此，也少不了慶祝活動，21名得主當天晚上就在當地一家咖啡館聚會，用大量的氣泡飲來慶祝。

她說，當他們夫妻倆抵達時，現場充滿了歡樂的笑聲，還有兩杯香檳在等著他們。

她說：「這（中獎）會讓生活輕鬆一些，對孩子和孫兒會非常好，他們將會有美好的未來，這才是最重要的事。」

至於贏得如此巨額大獎的秘訣為何，售出這張中獎彩券的商店老闆塔爾維（Redgy Taerwe）表示，這主要都是靠運氣。

他說：「週五早上，他們來這裡要求買一張大約105歐元的『電腦選號』（quick pick）。」他補充道：「就這樣，他們就中獎了。」

這次的頭獎金額高達1億2355萬5827歐元，是比利時有史以來最高額的獎金之一。