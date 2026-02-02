超級盃廣告30秒售逾3億創紀錄 品牌商重返電視行銷

第60屆超級盃8日登場，轉播商國家廣播環球集團表示售出的廣告時段庫存更勝往年，甚至有企業付1000萬美元（約新台幣3.16億元）購買30秒廣告時段，顯示品牌商正重返電視行銷。

職業美式足球聯盟（NFL）第60屆超級盃（SuperBowl LX）訂2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）利惠體育場（Levi's Stadium）舉行，由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這個廣告費不只創下紀錄，還將為美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）帶來可觀收入。NBCUniversal預計將透過旗下美國國家廣播公司（NBC）頻道、西語頻道世界電視台（Telemundo）以及串流平台Peacock轉播超級盃。

NBCUniversal全球廣告與夥伴關係主管馬歇爾表示，2026年超級盃將是美國廣告業投放規模最大的一屆賽事。

馬歇爾說，廣告主今年平均支付800萬美元購買超級盃30秒廣告時段，與去年最高單價持平，反映行銷商正重返傳統電視廣告形式，並指出「少數」品牌支付逾1000萬美元購買廣告時段。

2025年超級盃吸引美國1億2770萬次電視和串流平台觀看次數，刷新歷史紀錄。

馬歇爾說：「這些都創下新紀錄。體育市場目前非常強勢，從奧運到超級盃表現都十分亮眼。」

他還說，超級盃廣告時段在秋季美式足球球季登場前就搶購一空，創歷來最快完銷紀錄，「我們在預售階段賣出的超級盃廣告時段遠勝往年」。

超級盃廣告費創新高，反映廣告主對傳統30秒電視廣告需求復甦。近年來隨著部分廣告預算轉向線上，曾經是廣告業支柱的電視廣告逐漸遭到邊緣化。

影音串流巨擘Netflix和Amazon Prime推出支援廣告的訂閱方案，也使外界重新聚焦電視廣告的製作。

馬歇爾指出，過去大舉投入串流或社群媒體的廣告主已開始重返傳統廣告，不論是針對運動賽事或者廣播節目，「因為他們發現觸及率或轉換率不如預期。這並非單一現象」。

馬歇爾也說，今年超級盃廣告主打幽默風格，因應美國社會當前的嚴肅氛圍。