印媒：富士康被控未助在地人就業 印度民眾揚言抗議

中央社／ 新德里2日專電
印度媒體報導，印度卡納塔卡邦（Karnataka）的村級自治單位指控富士康（Foxconn）拖欠稅款、未提供在地民眾就業機會，要求限期改進，否則不排除發動數千人參與的大規模抗議。路透
印度媒體報導，印度卡納塔卡邦（Karnataka）的村級自治單位指控富士康（Foxconn）拖欠稅款、未提供在地民眾就業機會，要求限期改進，否則不排除發動數千人參與的大規模抗議。

卡納塔卡邦首府為有「印度矽谷」之稱的印度南部大城班加羅爾（Bengaluru），該地外圍村級自治單位指控台灣晶片製造商富士康有拖欠稅款、違反建築法規、剝奪廠區周遭民眾就業機會等問題。

印度媒體「今日商業」（Business Today）報導，當地村級自治單位已經正式發函通知富士康，要求該公司提交其位於多達加拉哈利（Doddagollahalli）和阿魯瓦納哈利（Aruvanahalli）兩村，占地共53.3萬平方公尺的設施之建築規畫、施工許可、完工驗收核可、入駐批准證明等文件，以及依照地塊畫分的建築面積明細。

當地村級自治單位表示，雖然富士康在當地的建物已經完工並開始使用，但官方記錄上，這大片土地仍被列為空地。

同時，當地村級自治單位指控，在該地的機場或其他工廠，都有定期繳納地方稅，只有富士康未繳納。

今日印度（India Today）報導，當地村級自治單位稱，他們多次發函給富士康，也與富士康代表會面過，但該公司沒有提交應繳的文件，也沒有保障當地青年的工作機會。

據報導，當地村級自治單位指出，富士康沒有依照要求，提供當地居民就業機會，反而是在與在地民眾面試後，仍從外地招募人員去工作。

當地村級自治單位警告，他們將採取強而有力的法律行動，並要求富士康在7天內改善。

當地居民威脅，若訴求沒有被滿足，他們將會展開大規模抗議活動，屆時預料將有數千人參加。

