澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號
社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡層澳洲帳號。Snapchat同時警告，部分16歲以下兒少仍可能繞過年齡驗證技術。
法新社報導，根據澳洲政府去年12月10日生效的相關法規，包括Snapchat、Meta、TikTok及YouTube等平台，必須禁止未符合法定年齡（16歲以下）的用戶持有帳號。
企業若未採取「合理步驟」遵循規定，將面臨4950萬澳幣（約新台幣10.87億元）的罰款。
Snapchat也表示，這項法令仍存在「重大漏洞」，因為年齡推估技術準確度存在2到3歲的誤差。
「實際上，這代表一些16歲以下青少年可能繞過保護措施，導致其安全保障減弱，而16歲以上者則有可能被誤判而失去權限。」
Snapchat與億萬富豪祖克柏（Mark Zuckerberg）旗下Meta共同呼籲，澳洲政府應要求應用程式商店，在允許用戶下載前先進行年齡查核。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言