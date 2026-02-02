澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

快訊

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡層澳洲帳號。(路透)

社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡層澳洲帳號。Snapchat同時警告，部分16歲以下兒少仍可能繞過年齡驗證技術。

法新社報導，根據澳洲政府去年12月10日生效的相關法規，包括Snapchat、Meta、TikTok及YouTube等平台，必須禁止未符合法定年齡（16歲以下）的用戶持有帳號。

企業若未採取「合理步驟」遵循規定，將面臨4950萬澳幣（約新台幣10.87億元）的罰款。

Snapchat也表示，這項法令仍存在「重大漏洞」，因為年齡推估技術準確度存在2到3歲的誤差。

「實際上，這代表一些16歲以下青少年可能繞過保護措施，導致其安全保障減弱，而16歲以上者則有可能被誤判而失去權限。」

Snapchat與億萬富豪祖克柏（Mark Zuckerberg）旗下Meta共同呼籲，澳洲政府應要求應用程式商店，在允許用戶下載前先進行年齡查核。

泰國「貓經濟」逆勢成長 旅遊停滯也擋不住養貓熱潮

泰國的貓咪愛好者市場正在快速成長，規模大到連政府都將這種寵物視為經濟的重要一環

AI浪潮… 大學畢業生職場競爭優勢不再 35年首見

近半世紀以來，具備大學或大學以上學位向來擁有較好的就業前景，薪水更高、工作也更穩定。然而，最新聯邦勞工統計顯示，這種情況...

AI偵測哈伯天文數據 揭逾千個宇宙異常

歐洲天文學家利用名為AnomalyMatch的AI機器學習工具，分析哈伯太空望遠鏡35年所記錄的龐大天文數據，並針對影像來源進行人工檢測。對此，該工具僅在三天內便辨識出逾1300個宇宙異常現象，包含86個新的重力透鏡與部分稀有天體，將有效提升宇宙探索效率。

東京咖啡廳歇業公告惹議！日英韓文道謝 中文僅留無情7字

日本東京秋葉原一間連鎖咖啡店近日貼出歇業公告，卻因多語言版本內容的差異在X平台引起眾多網友討論。這家位於秋葉原UDX的「TULLY’S COFFEE」門市，在營業約20年後於今年1月23日結束營業，店門口張貼日文、英文、韓文及中文公告，其中英文與韓文版本皆寫下感謝顧客多年支持的文字，但繁、簡體中文版本僅寫「已閉店，請勿進入」，讓部分網友質疑是否有差別待遇。

北海道接機放鳥！日籍司機白等2小時被封鎖 網怒起底：是高雄便當店老闆

日本北海道近日遭逢暴雪侵襲，新千歲機場JR千歲線班次頻頻停駛，不少旅客臨時改以包車接送。昨（1）日下午，一家日本包車公司在社群平台發文求助，指出一名旅客於新千歲機場預訂接機服務後卻未現身，司機依約到場苦等近2小時仍不見人影，嘗試聯繫時才發現已遭對方封鎖，事後發現這名旅客為台灣人，是高雄某便當店老闆。

