快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲旅客稱讚日本車站的工作人員「不會因為混亂就失去秩序」。 法新社
澳洲旅客稱讚日本車站的工作人員「不會因為混亂就失去秩序」。 法新社

不少外國遊客對日本最驚訝的不是自然風景，而是細緻周到且高品質的服務。日媒「Hint-Pot」整理來自俄羅斯、澳洲與德國等3組外國旅人的分享，都對日本日常生活裡的服務細節留下深刻印象。

首先讓俄羅斯旅客感到驚豔的是日本宅配服務的普及。第一次赴日、停留10天並跨城市旅行的茱莉亞與阿爾特米表示，他們事前有在社群網站上做功課，實際上也大量使用行李宅配，把行李直接寄到下一個城市的飯店，「隔天就到，而且幾乎哪裡都能寄」。茱莉亞直言，其他國家也許有類似服務，但像日本這樣「方便又確實，還非常普遍」的情況，真的很少見。

澳洲旅客克里斯與蘇菲則對日本服務人員「再忙也不亂」印象深刻。他們觀察到，在澳洲若隊伍排很長，店員容易被客人催促而動作變快、但表情也更不耐煩。不過，日本即使排隊人潮多，仍維持一定節奏，尤其車站工作人員「不會因為混亂就失去秩序」，讓他們理解日本鐵路準點的背後，其實是許多第一線人員的專業累積。

最後，德國旅客則對日本店家營業時間差異感到震撼。兩人提到，德國有規定不能在特定時段營業，週日店家多半休息，常讓人很困擾。相較之下，日本不只晚間也能購物，連便利商店都24小時營業，讓他們感嘆：「日本人真的很認真。」

日本 觀光客 超商 便利商店

延伸閱讀

恐怖情人犯案前送「禮物」！日懷孕美甲師收玩偶 遭GPS定位殺害

日超商轉型求生！全家晚上變酒吧 釣客清晨4點就塞爆Lawson

東京咖啡廳歇業公告惹議！日英韓文道謝 中文僅留無情7字

狂賺58萬倍！日本賽馬彩金新紀錄 1人花20元連中3冷門撈千萬

相關新聞

日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

不少外國遊客對日本最驚訝的不是自然風景，而是細緻周到且高品質的服務。根據日媒「Hint-Pot」整理3組外國旅人的分享，來自俄羅斯、澳洲與德國的受訪者，都對日本日常生活裡的服務細節留下深刻印象。

印度6歲女童遭食物誘騙到廢屋！被3男性侵大出血陷昏迷 嫌犯身份驚人

印度發生幼童被性侵案。綜合媒體報導，1名6歲女童疑因有人聲稱給錢買食物而誘騙到廢屋，其後遭3名男子綁住雙手和封嘴，繼而將她性侵，完事後威脅她不得透露事件。女童回家後因重傷而一度無法行走，甚至大出血陷入昏迷，母親大驚用水潑醒女兒，她仍稱是自己跌傷，案件最終曝光，女童送院接受治理，情況穩定。

比利時村莊21名好友集資中頭獎 抱回46億元

比利時一座村莊的21名好友，1月30日共同贏得歐洲樂透彩（EuroMillions）1.23億歐元（約新台幣46億元）的...

印媒：富士康被控未助在地人就業 印度民眾揚言抗議

印度媒體報導，印度卡納塔卡邦（Karnataka）的村級自治單位指控富士康（Foxconn）拖欠稅款、未提供在地民眾就業...

澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡...

泰國「貓經濟」逆勢成長 旅遊停滯也擋不住養貓熱潮

泰國的貓咪愛好者市場正在快速成長，規模大到連政府都將這種寵物視為經濟的重要一環

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。