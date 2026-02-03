日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

不少外國遊客對日本最驚訝的不是自然風景，而是細緻周到且高品質的服務。日媒「Hint-Pot」整理來自俄羅斯、澳洲與德國等3組外國旅人的分享，都對日本日常生活裡的服務細節留下深刻印象。

首先讓俄羅斯旅客感到驚豔的是日本宅配服務的普及。第一次赴日、停留10天並跨城市旅行的茱莉亞與阿爾特米表示，他們事前有在社群網站上做功課，實際上也大量使用行李宅配，把行李直接寄到下一個城市的飯店，「隔天就到，而且幾乎哪裡都能寄」。茱莉亞直言，其他國家也許有類似服務，但像日本這樣「方便又確實，還非常普遍」的情況，真的很少見。

澳洲旅客克里斯與蘇菲則對日本服務人員「再忙也不亂」印象深刻。他們觀察到，在澳洲若隊伍排很長，店員容易被客人催促而動作變快、但表情也更不耐煩。不過，日本即使排隊人潮多，仍維持一定節奏，尤其車站工作人員「不會因為混亂就失去秩序」，讓他們理解日本鐵路準點的背後，其實是許多第一線人員的專業累積。

最後，德國旅客則對日本店家營業時間差異感到震撼。兩人提到，德國有規定不能在特定時段營業，週日店家多半休息，常讓人很困擾。相較之下，日本不只晚間也能購物，連便利商店都24小時營業，讓他們感嘆：「日本人真的很認真。」